One Piece Odyssey è il nuovo videogioco multipiattaforma dedicato al mondo creato da Eiichiro Oda, che anche questa volta gioca un ruolo importante all’interno della stesura della storia e della creazione dei nuovi personaggi presenti al suo interno, e tra vecchio e nuovo questo videogioco sembra davvero promettente.

Nella giornata di ieri Bandai Namco ha condiviso sul suo canale YouTube un piccolo trailer promozionale del gioco in live action molto interessante, che per forza di cosa evoca dei momenti emozionanti sia all’interno del trailer stesso sia nel cuore e nella mente dei giocatori.

Come sempre il tutto lo trovate in calce, ricordandovi ancora una volta l’uscita ufficiale di Odyssey confermata e fissata ancora per il 13 gennaio di quest’anno, quindi tra poco più di una settimana il titolo sarà disponibile in tutto il mondo mentre chi ha prenotato la Deluxe lo riceverà qualche giorno prima:

One Piece Odyssey: Bandai pubblica un emozionante trailer live action

Il trailer mostra un classico salaryman che probabilmente ritorna dal lavoro, e prima di entrare a casa sua controllando la posta trova al suo interno un pacco contenente proprio il gioco di One Piece per Playstation 5. Dopo una prima occhiata l’uomo inserisce il disco nella console, ed entra subito in un mondo straordinario.

Il protagonista del video si immerge subito all’interno del mondo di gioco, e tra vecchio e nuovo la nostalgia lo assale, e piangendo insieme ai protagonisti l’uomo ricorda dei tempi andati che non ritorneranno più materialmente, ma che allo stesso tempo a livello intimo e personale si riaccenderanno proprio con Odyssey.

Il nuovo videogioco dedicato al famoso franchise ha sicuramente creato delle grosse aspettative verso il pubblico, che si aspetta davvero molto da questo videogioco che ha nel profondo anche la firma di Oda, data la sua creazione inedita di personaggi, villain e storia.

Il tutto si fonderà anche con la vecchia veste della leggendaria epopea, data la presenza di luoghi come Alabasta, Water 7, Marineford e via discorrendo. Voi avete già prenotato questo nuovo videogioco? Sarà all’altezza delle aspettative o il tutto sarà nuovamente mediocre? Diteci la vostra senza fare complimenti.

Fonte YouTube Bandai