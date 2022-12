One Piece Odyssey si è mostrato in un nuovo gameplay di 2 minuti circa al Jump Festa 2023, mostrando gli eventi comprensivi degli archi narrativi di Marineford e Dressrosa. Le due saghe sono ancora oggi tra le più amate dal pubblico e da gennaio si potranno vivere anche in versione videoludica.

Nel corso di questi mesi abbiamo visto sia i nuovi personaggi CHe le nuove saghe, e tra Water 7 e Alabasta siamo finalmente arrivati a Marineford e Dressrosa, confermando la longevità del prossimo titolo dedicato al franchise.

Come accennato Oda ha scritto dei personaggi e delle vicende inedite per il videogioco, ma allo stesso tempo come spesso accade per questo genere di prodotti, si dà spazio sempre alla storia principale, così da immettere anche chi non gioca, alla controparte videoludica del loro anime/manga preferito.

Come accennato il trailer condiviso al Jump Festa 2023 mostra due degli archi narrativi più interessanti del manga di One Piece, che dal 2023 chiunque vuole può rivivere e controllare in un certo senso, con le sue mani le avventure dei Mugiwara. Newworldartur, uno dei profili Twitter più grandi dedicati a One Piece ha condiviso il video tratto dall’evento JUMP:

#OnePiece Odyssey Marineford and Dressrosa trailerpic.twitter.com/DdVcp5bquK — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 18, 2022

Come vedete l’anteprima del video è già meravigliosa e sulla destra vediamo anche in piena pagina il personaggio di Ace, una delle vittime della guerra tra la Marina e i Pirati, un “break point” assolutamente non indifferente.

Infatti dopo il riassunto dei trailer precedenti vediamo subito Ace legato, e successivamente delle immagini che ricordano la terribile fine del fratello di Luffy per mano del cattivissimo Akainu. Passo dopo passo alcuni frame accennano alla terribile guerra di Marineford, conclusasi per mano di Shanks con una sola apparizione.

La clip si sposta su Dressrosa, con Doflamingo al centro delle vicende come villain principale della saga. Ancora oggi è uno dei nemici più pericolosi e cattivi di tutto One Piece, e avere la possibilità di rigiocarlo e affrontarlo in prima persona fa sempre il suo effetto. La clip mostra immagini in game ovviamente, e di cinematic abbiamo poco e niente.

Cosa ne pensate di questo Jump Festa 2023? Tra Naruto, One Piece e Dragon Ball abbiamo veramente tante nuove news.

Fonte Twitter Newworldartur