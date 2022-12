One Piece 1069 non ha solamente iniziato a mostrare dei succosi dettagli sui Frutti del Diavolo in generale, ma ha anche scavato all’interno della natura di un personaggio specifico che non vi accenniamo ancora per via degli spoiler. Quindi se non avete letto il capitolo vi consigliamo di non continuare la lettura.

Durante le ultime rivelazioni di Vegapunk avviene un incontro abbastanza atteso: quello tra Rob Lucci e Luffy, al momento su livelli combattivi fortemente diversi rispetto al loro primo scontro, dove manco a dirlo ha visto il capitano dei Mugiwara come vincitore.

Ovviamente se Eiichiro Oda ha deciso d’inserirlo all’interno della saga ponendolo contro Luffy, il membro del CP9 ha qualcosa da dimostrare al riguardo del suo Frutto del Diavolo Neko Neko no Mi, che muta il combattente in una forma ibrida mezzo uomo e mezzo ghepardo, così come abbiamo avuto modo di conoscerlo antecedentemente.

Lucci avverte Luffy del suo risveglio riguardante il frutto, accennando che lui non è l’unico che ha scoperto e sbloccato delle capacità superiori a proposito del suo vero potenziale. Infatti dopo poco parte lo scontro fra i due, e di certo Rob non ha tutti i torti.

One Piece 1069: cosa ci nasconde un certo Frutto del Diavolo? (SPOILER)

Ovviamente non possiamo ancora dosare la vera forza di Lucci, ma allo stesso tempo possiamo carpire alcuni indizi perché il nemico inizialmente tiene testa a Luffy, al momento in possesso di un Frutto del Diavolo molto misterioso e alquanto interessante. Tutto arriva da CB.

Il combattimento nonostante duri poco ci dimostra il risveglio assoluto del Neko Neko no Mi, e proprio per questo gli occhi sono puntati sui prossimi capitoli del manga, nella speranza che Oda ci dimostri quando escogitato per il membro spietato del CP9.

Forse il “Risveglio” ha incrementato anche la sua cattiveria, dato che vediamo Rob sferrare un colpo quasi mortale a un determinato personaggio, riducendo quest’ultimo in fin di vita.

Fatto sta che oltre la rivelazione di Vegapunk, che apre un mondo sui Frutti del Diavolo, ci troviamo di fronte anche la possibilità di ammirare in futuro alcuni Risvegli importanti per quanto riguarda alcuni nemici, che probabilmente daranno filo da torcere a Luffy nella saga finale.

Fonte Comic Book