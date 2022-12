One Piece: emergono nuovi dettagli sui Seraphim e sul loro controllo

Nell’ultimo capitolo di One Piece, Eiichiro Oda ha introdotto delle novità molto importanti. Quella sicuramente che ha catturato principalmente l’attenzione di tutti è senza dubbi la reale identità dei Frutti del Diavolo. Infatti dopo tanti anni, ora finalmente c’è più chiarezza sulla natura di questi Frutti che donano poteri sovrannaturali a chi li mangia.

Ma il capitolo 1069 di One Piece non ha rivelato solo queste informazioni. Di fatto oggi abbiamo il piacere di svelare ulteriori dettagli sui Seraphim. Come tutti gli appassionati ormai sapranno, questi sono nuovi Pacifista, costruiti proprio per eliminare la Flotta dei Sette.

Prima di proseguire è nel nostro interesse dire che da qui in poi seguiranno delle anticipazioni legate all’ultimo capitolo del manga. Per coloro non interessati quindi, sarebbe l’ideale non proseguire oltre.

Il capitolo 1069 si apre con Egg Head che subisce l’arrivo del CP0, con Lucci pronto a catturare Vegapunk. Quest’ultimo però incontra Rufy e gli chiede di aiutarlo a fuggire dall’isola, conquistando il suo supporto. Così mentre Vegapunk si mette in salvo, Cappello di Paglia affronta Lucci.

A partecipare allo scontro c’è anche Sentomaru, che torna in azione. Si tratta del capitano della squadra scientifica del quartier generale della marina. Vegapunk gli affida il comando dei Seraphim e gli chiede di usarli per contrastare il CP0.

Quindi Sentomaru ha a disposizione tre Seraphim contro uno controllato da Kaku. Da questo confronto emergono due aspetti interessanti. Il primo è che tutti i Seraphim hanno le sembianze dei componenti della Flotta dei Sette. Di fatto i quattro utilizzati nello scontro sono identici a Boa Hancock, Jimbe, Mihawk e Kuma. Molto probabilmente si tratta di cloni che mantengono l’aspetto di questi pirati.

Il secondo aspetto molto importante è legato alla gerarchia per controllare queste armi della marina. Quando Kaku ordina a S-Bear (identico a Kuma) di attaccare Sentomaru, questo non gli risponde. Quando invece a dare l’ordine è Sentomaru, S-Bear si gira verso Kaku e attacca. Questo succede perché, come spiega Stussy, i membri della squadra scientifica superano quelli del CP0 nella gerarchia di autorità dei Pacifista. Questo succede perché il chip di autorità del CP0 è surclassato.

Al di sopra di Sentomaru c’è Vegapunk e i suoi satelliti, ma lui stesso gli aveva lasciato il permesso di usarli. Al di sopra dello scienziato invece ci sono i cinque Astri di Saggezza, i quali però non possono controllarli tramite un lumacofono.