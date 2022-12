One Piece rivela per la prima volta cosa sono i Frutti del Diavolo

One Piece è stato da sempre caratterizzato da una serie di misteri che Oda ha tenuto bene nascosti per molti anni. Ma nell’ultimo arco narrativo del manga tutto pian piano sta emergendo. Infatti di recente il mangaka ha svelato dettagli importanti sul Secolo del Vuoto.

Oggi invece riportiamo che per la prima volta Oda rivela cosa sono i Frutti del Diavolo!

In questo articolo seguiranno inevitabilmente delle anticipazioni, quindi chi non vuole scoprire anzitempo ciò di cui parleremo l’ideale sarebbe non proseguire.

Il capitolo 1069 di One Piece si apre con l’arrivo del CP0 sull’isola di Egg Head, intenzionato a prendere la testa di Vegapunk. Ma lo scienziato riesce a prevedere la mossa del Governo Mondiale e a fuggire in tempo con l’aiuto di Monkey D. Rufy.

Il protagonista del manga, insieme a Bonney, Chopper e Jinbe riescono a farsi strada per aiutare Vegapunk a lasciare l’isola. Tuttavia si ritrovano davanti a loro il CP0. Per essere più precisi, il componente più pericoloso, Rob Lucci.

Inevitabilmente i due personaggi tornano a scontrarsi dopo averlo già fatto nell’arco di Enies Lobby e in quel momento Vegapunk guarda per la prima volta Rufy in azione. Quest’ultimo combatte con il Gear Fifth attivo facendo rimanere lo scienziato senza parole.

Vegapunk dice agli altri componenti della ciurma di Rufy che non potrebbero mai essere a conoscenza di Nika, il Dio del Sole, proprio come dei Frutti del Diavolo. Questo perché sono stati cancellati dai registri storici. Questo è il motivo per cui nessuno sa cosa effettivamente siano.

Ma Vegapunk per la prima volta, fa chiarezza sulla loro identità. Si tratta della possibilità dell’evoluzione umana che qualcuno desiderava. Tutti i poteri che sono presenti nel mondo di One Piece tramite i suoi personaggi, sono le diverse ramificazioni del futuro dell’umanità. Tuttavia questo status innaturale era detestato dal mare, la madre della natura.

Vegapunk poi conclude con una confessione sconvolgente. Afferma che tutti coloro dotati di questi poteri, esistono in una dimensione differente, sognata da qualcun altro prima di loro. Quindi stando alle parole di Vegapunk vi è una dimensione differente dove qualcuno ha desiderato quello che conosciamo sui poteri del Frutto del Diavolo. Cosa ne pensate?