Jojo – Diamond Is Unbreakable: come sarebbe l’opening in stile anni ’80?

Jojo: Diamond Is Unbreakable è una delle serie del franchise più apprezzate e maggiormente citate e usate, per la maggior parte dei meme dedicati a Jojo, diventando anche per questo un cult conosciuto anche da chi non ha mai letto o visto un episodio dell’opera creata da Hirohiko Araki.

Mentre su Netflix si avvicina la fine di Stone Ocean ecco che per l’occasione un utente ha creato la versione anni ottanta dell’opening che trasporta sul piccolo schermo la quarta serie del franchise, come accennato ancora oggi tra le più amate. Josuke Higashikata e il suo Crazy Diamond sono stati rielaborati ala grande.

Come sempre in calce potete visionare il video riportato da Comic Book che ha pescato dal profilo Twitter di “Noodles”:

if jojo part 4 anime came out in the 80's. pic.twitter.com/zQMMGXFeXI — 🎄❄️Noodles❄️🎄 (@Noodledori1) October 29, 2022

Il video come vedete è stato pubblicato dall’utente verso la fine di ottobre ma purtroppo, e anche per fortuna, il lavoro del suddetto è arrivato anche a noi.

La clip dura 30 secondi ma riesce non solo a raccogliere tutta l’anima di Jojo, ma allo stesso richiama tutto lo stile degli anime di quel periodo d’oro insieme alla musica rielaborata per l’occasione. Un periodo non solo di transizione per il medium ma altamente importante per la formazione artistica di Araki.

Come ben sapete l’autore soprattutto nella prima serie attinge pienamente dal lavoro svolto da Buronson e Hara cone Ken il Guerriero, specie per quanto riguarda il design dei personaggi. Basta buttare un occhio a Dio e Johnatan per notare il richiamo a questa splendida serie.

Infatti per ironia della sorte Araki non solo ha concepito, pensato e scritto la serie nei ruggenti anni ’80, ma è anche stata pubblicata ufficialmente nel 1987 su Weekly Shonen Jump, per poi essere spostata nel 2005 su Ultra Jump, data anche la natura seinen delle ultime serie del franchise.

Jojo: Diamond Is Unbreakable come anticipato è una delle serie più amate dal pubblico nonché fautrice del personaggio di Rohan Kishibe, amato dallo stesso autore. Infatti sono stati pubblicati anche dei one-shot al riguardo, dove al centro vigevano i poteri tratti dallo Stand del personaggio e situazioni “bizzarre”.

Fonte Comic Book – Twitter