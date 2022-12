Tekken 8, il noto picchiaduro nipponico ha raggiunto l’ottavo capitolo e come promesso dalla stessa Bandai i TGA 2022 hanno ospitato delle novità al riguardo, mostrando un roster all’avanguardia ma che rispetta e contiene comunque personaggi iconici della saga.

Da come avete letto dal titolo il gameplay ha mostrato al pubblico anche un piccolo stralcio di storia, rivelando la presenza di alcuni combattenti storici come Jin Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson e Jack-8.

L’ultimo capitolo pubblicato, ovvero Tekken 7 è uscito nel 2017 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC via Steam, raccogliendo numerosi pareri positivi sia dal pubblico che dalla critica; inoltre ancora oggi è molto giocato dagli appassionati, in attesa di questo nuovo capitolo.

Purtroppo il suddetto abbandonerà le console della scorsa generazione, e al momento abbiamo solamente la conferma di pubblicazione inerente a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC sempre tramite Steam. Il nuovo motore grafico non supporta dispositivi obsoleti e quindi si è deciso di fare un passo avanti.

Tekken 8: storia e gameplay con i personaggi storici si rivelano ai TGA 2022

Il gameplay trailer è scarno, infatti dura circa 1 minuto e 20, ma riesce comunque a mostrare delle brevi e concise scene e sequenze molto interessanti, oltre che confermare la presenza di personaggi storici. Al momento Bandai non ha ancora confermato una data o finestra di uscita ufficiale.

Il trailer è esplosivo e allo stesso tempo dimostra molte cose riguardanti la storia principale. Infatti dalla prima scena possiamo notare ancora una volta la presenza centrale di Jin e il rapporto con sua madre, come ben sappiamo persa in giovane età per via di una situazione altamente drammatica.

Inoltre sembrano esserci alcuni dettagli e riferimenti per quanto riguarda la forma “Devil” dei personaggi, forse al centro della storia del nuovo capitolo. Poi come accennato si mostrano anche delle vecchie icone del franchise in una nuova veste. Tutto arriva da ANN.

All’occhio risalta Law, che questa volta sembra aggiungere al suo pattern nuove mosse e nuove combo, data la sua trasformazione fisica avvenuta nel corso di questi anni rispetto al capitolo 7. Insomma la clip promette di fare faville e il titolo si pone ancora una volta come il caposaldo del genere.

Fonte ANN – YouTube