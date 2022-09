Tekken 8 e Bayonetta 3 si mostrano in due nuovi trailer durante i loro eventi dedicati: rispettivamente parliamo dello State of Play e la Nintendo Direct. Tekken 8 si è mostrato al pubblico durante l’evento dello State of Play Sony, che oltre God of War: Ragnarok e altri è arrivato anche il nuovo capitolo del celebre picchiaduro.

Con esso è arrivata anche una dichiarazione del produttore capo di Tekken Project, Katsuhiro Harada, che ha spiegato la vera natura del trailer proveniente dalla modalità Storia del gioco, confermando che non è non è un filmato pre-renderizzato. Noi riportiamo tutto tramite ANN.

“Tutti gli sfondi, i personaggi, gli effetti e tutto quello che avete visto nel trailer non fa parte di una frazione di gioco pre-renderizzata ma anzi, il tutto fa parte della modalità storia del nuovo Tekken. Kazuya Mishima e Jin Kazama in questo capitolo avranno finalmente la resa dei conti e per il vulcano e la sequenza intrapesa non vogliamo livelarne l’essenza, lasciamo siate voi a scoprirla”.

Tekken 8 e Bayonetta 3 si mostrano in due nuovi trailer!

Tekken 8 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che sarà un’esclusiva PS5 che si concentrerà sulla faida tra padre e figlio aperta nel corso dei capitoli precedenti.

Dall’altra parte durante la Nintendo Direct è stato pubblicato un video gameplay (qui per la fonte) di Bayonetta dalla durata di 7 minuti, innalzando il franchise ad un nuovo livello di giocabilità portatile.

Il terzo capitolo del gioco uscirà il 28 ottobre del 2022 insieme ad una versione speciale disponibile chiamata Trinity Masquerade Edition, che includerà un artbook di circa 200 pagine e tre custodie di gioco reversibili che insieme compongono un’unica illustrazione. Tutto lo riportiamo sempre tramite ANN.

Vi ricordiamo che il primo capitolo del gioco riceverà una sua versione fisica in uscita nel 30 settembre, mentre il secondo capitolo sarà disponibile in digitale sullo store Nintendo. Il terzo capitolo come discusso in questo articolo arriverà in forma fisica il 28 di ottobre.

Un bellissimo evento ha annunciato anche per Switch titoli rilevanti come i remake di Resident Evil 2 e 3, insieme al capitolo 7 del brand e il capitolo 8, ovvero Resident Evil Village. Nel corso della giornata di ieri tanti titoli sono stati annunciati insieme a molte novità nipponiche.

