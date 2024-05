One Piece – Netflix: Mackenyu promette “azioni epiche” per la seconda stagione

One Piece è pronto a dare il via alle riprese per la seconda stagione del live-action di Netflix e uno degli attori principali ha anticipato alcune informazioni che faranno piacere ai fan. Stiamo parlando di Mackenyu, l’attore che interpreta Zoro con un trascorso legato ai live-action su altre serie. Infatti ha interpretato altri personaggi oltre a Roronoa Zoro, tra cui personaggi di Fullmetal Alchemist, Knights of The Zodiac e Rurouni Kenshin. Prima delle riprese previste per quest’estate, Mackenyu ha lasciato intendere che la seconda stagione del live-action sarà piena di azioni epiche.

Oltre a parlare delle scene d’azione della seconda stagione, Makenyu in una nuova intervista ha anche rivelato di aver parlato con il mangaka di One Piece Eiichiro Oda, il quale però non ha dato nessun consiglio. “Sarebbe stato più facile se lo avesse fatto, ma non l’ha fatto” dice Mackenyu. Questo perché Oda rispetta gli attori e vuole che siano loro a costruire i propri personaggi. “Alla fine gli è piaciuto davvero ed è importante che piaccia a lui e ai fan“, dice l’attore.

Una delle cose più importanti che ha contribuito alla realizzazione della versione del live-action di One Piece è stato il coinvolgimento di Oda come produttore esecutivo. In passato, Matt Owens aveva affermato che molte decisioni erano necessarie per ottenere l’approvazione di Eiichiro Oda prima di andare avanti. E questo si è rivelato determinante nel rendere il progetto un successo.

Quando ha ottenuto il ruolo di Zoro, Mackenyu si aspettava molti più “combattimenti impegnativi” ed è quello che sta cercando di portare nella seconda stagione. “Non è stato così difficile. Mi aspettavo combattimenti molto più impegnativi per Zoro, ma è ancora la prima stagione. Quindi possiamo fare meglio nella seconda stagione e, si spera, in futuro“.

Al momento, la seconda stagione di One Piece deve ancora rivelare una data di uscita ufficiale, ma con le riprese fissate per quest’estate, il 2025 sembra una scommessa solida per una finestra di rilascio. Se la serie live-action dovesse continuare a seguire il suo materiale originale, i fan di One Piece dovrebbero aspettarsi di vedere nuovi archi narrativi come Loguetown, Little Garden, Drum Island e Alabasta.

