Kagurabachi Volume 2 è già esaurito in Giappone

Kagurabachi sta attualmente esaurendo il Volume 2 del manga in tutto il Giappone secondo un nuovo rapporto! Il manga di Takeru Hokazono è stato incredibilmente popolare anche prima che il primo capitolo apparisse sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e quella popolarità tra i fan continua senza rallentare da quando la serie è stata lanciata lo scorso autunno. Questo successo è continuato anche con il lancio dei volumi fisici del manga in Giappone, e il primo ha venduto meglio del primo, infrangendo record su record.

Il Volume 2 di Kagurabachi è stato recentemente pubblicato in Giappone, e secondo @brkagurabachi su X (che ha osservato i resoconti dei fan giapponesi della serie), il manga si sta esaurendo nei negozi. L’ultimo aggiornamento ha rivelato che i rifornimenti del volume non sono ancora avvenuti, poiché potrebbe essere necessaria una ristampa immediata della serie. Ma dato che il Volume 2 di Kagurabachi ha appena iniziato a vendersi nei negozi, è solo questione di tempo prima che arrivino più numeri completi.

#Kagurabachi | #カグラバチ

No restock has happened yet, it seems. Immediate reprint to come? Again?

Once again, Kagurabachi is suffering due to underprinting. We ranked #2 on the first day, only to receive numerous reports of being sold out within the first day yet again.

On… pic.twitter.com/jBDsXvP9nF

— Kagurabachi Brasil | #Kagurabachi | #カグラバチ (@brkagurabachi) May 6, 2024