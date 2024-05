Bleach registra un nuovo e misterioso marchio

Bleach è senza dubbi una delle serie shonen più amate, iconiche e famose in tutto il mondo e tutti gli appassionati continuano a seguire con molto interesse ogni novità legata alla serie scritta e disegnata da Tite Kubo. Una di queste è la registrazione di un nuovo marchio speciale in seguito a un deposito alla fine del 2023. Sembra che il franchise abbia un progetto chiamato Bleach: Rebirth of Souls in lavorazione, e i fan sono già in fermento per questo.

Dopo tutto, la registrazione del marchio fornisce poche informazioni sul titolo. Bleach: Rebirth of Souls è il nome e il marchio è stato registrato a livello globale. Dopo essere stato archiviato a dicembre 2023, Rebirth of Souls è stato registrato questa settimana.

Naturalmente, i fan sono curiosi riguardo alla natura di questo nuovo titolo di Bleach e infatti non mancano le loro teorie e opinioni. Per alcuni infatti il progetto riguarda un videogioco mentre altri credono che Bleach: Rebirth of Souls abbia a che fare con un nuovo manga one-shot.

Se dovesse trattarsi di un videogioco sarebbe interessante visto che è passato tanto tempo dall’ultimo. Fatta eccezione per i giochi mobile, l’ultimo titolo che gli appassionati hanno potuto giocare su console è stato Bleach: Brave Souls, che ha ottenuto un porting su console nel 2022 per PlayStation 4, ma prima ancora c’era Soul Ignition, che deteneva il record nel 2011 su PlayStation 3.

Per quanto riguarda le teorie sul manga, Tite Kubo ha ripreso a disegnare qualche anno fa con un one-shot intitolato New Breathes From Hell. Si è trattato di un sequel della serie originale, anticipando un nuovo arco narrativo e quindi Rebirth of Souls eventualmente continuerebbe quella storia.

Quello che è certo, però, è che Bleach tornerà sul piccolo schermo con la terza parte dell’adattamento anime La Guerra dei Mille Anni. Si tratta dell’ottava saga del manga e la diciassettesima saga dell’anime, e questa sancisce l’inizio dell’arco finale di Bleach. Le due parti precedenti sono disponibili in streaming su Disney+.

