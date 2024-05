Nel mondo dei manga ci sono poche persone più riverite di Yoshihiro Togashi. L’artista è un professionista consumato ormai, stanco dal lavoro e, nel corso dei decenni è diventata un’icona nel fandom. Da Yu Yu Hakusho a Hunter x Hunter, l’artista è nulla meno che un genio, ma anche i geni hanno bisogno di riposare o a volte smettere di lavorare. E se gli fosse data l’opportunità, l’autore di Vinland Saga si prenderebbe volentieri il compito di prendersi cura di lui.

Su social media, l’artista dietro a Vinland Saga ha condiviso il suo amore per Yoshihiro in un semplice post. Tutto è venuto alla luce dopo che un utente ha cercato di insultare Makoto Yukimura dicendo che non sarebbe mai stato allo stesso livello di Yoshihiro. Così in risposta, il creatore di Vinland Saga ha concordato.

“Lo so. È davvero un grande mangaka,” ha condiviso Yukimura. “Ho sentito dire che non si sente bene. Sono preoccupato per lui.”

Onestamente? Quanto è puro Yukimura? L’artista è una delle persone più gentili del settore e la sua preoccupazione per Yoshihiro non è affatto sorprendente. Il creatore di Hunter x Hunter ha passato molto e la sua salute ne ha risentito.

Dopotutto, Yoshihiro non è mai stato timido riguardo il suo stato di salute. L’artista era in condizioni accettabili quando Hunter x Hunter è iniziato nel marzo 1998, ma da lì la sua salute è peggiorata. Negli ultimi cinque anni, l’artista è stato in pausa molto più a lungo di quanto sia stato al lavoro, e questo è dovuto alla sua salute.

I fan non hanno fatto altro che dimostrare amore mentre auguravano all’autore di Hunter x Hunter il meglio. E solo pochi giorni fa, Yoshihiro ha ricompensato i sostenitori anticipando il suo ritorno a Hunter x Hunter sui social media.

Fonte Comic Book