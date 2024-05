Kadokawa lancia il nuovo studio anime, Bellnox

Nel vasto panorama degli anime, sebbene Shonen Jump attiri la maggior parte dell’attenzione, c’è una concorrenza non trascurabile nel settore. Kadokawa, attiva fin dagli anni ’40, sta godendo del crescente successo sia degli anime che dei manga. La compagnia ha contribuito a creare importanti adattamenti anime, tra cui Delicious in Dungeon, Konosuba, Re:Zero, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation e Sword Art Online. Adesso, l’azienda ha dato vita a un nuovo studio chiamato Bellnox Films.

Il nuovo studio sarà diretto da Koji Kajita, noto agli appassionati di anime per il suo ruolo nella fondazione di David Production, lo studio di produzione responsabile di JoJo’s Bizarre Adventure, Cells At Work, Fire Force, Undead Unluck e Urusei Yatsura. Bellnox sarà il quinto studio di produzione anime di Kadokawa, affiancandosi a nomi come Kinema Citrus, Studio KADAN, Raging Bull Co. ed ENGI Co. Sebbene Bellnox non abbia ancora annunciato progetti successivi alla sua creazione, è probabile che Kajita e i futuri animatori aggiungano presto opere di grande impatto al panorama animato.

In un comunicato stampa, Kadokawa ha dichiarato che Bellnox è stata creata per “introdurre uno stile di produzione nuovo, risolvendo così alcuni problemi del settore”. L’azienda ha sottolineato che molte produzioni anime soffrono della mancanza di animatori e creatori, e Bellnox punta a risolvere queste criticità.

Anche se non è ancora chiaro come affronterà tali problematiche, Bellnox ha dichiarato di voler “sviluppare ulteriormente l’industria basandosi su un nuovo sistema non limitato dalle tradizionali posizioni di produzione dell’animazione o dalle aree di lavoro”.

Koji Kajita, presidente di Bellnox, ha affermato che il suo obiettivo è rendere l’industria della produzione di animazione “più sistematica” e “razionale”, consentendole di crescere in modo più “flessibile”. Bellnox Films ha già iniziato a organizzare la propria struttura, con l’obiettivo di “creare opere utili” e portare avanti la sua missione con entusiasmo e determinazione.

Credete che Bellnox Films possa davvero cambiare il panorama degli anime?

Fonte Comic Book