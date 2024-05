Jujutsu Kaisen entra negli anni ’90 con un restyling anime retrò

Jujutsu Kaisen sta vivendo un momento di grande successo come una delle serie anime più popolari del momento. Supervisionata dallo Studio MAPPA, la serie ha generato un grande interesse sui social media con la seconda stagione, e ora tutti gli occhi sono puntati sul futuro della serie. Con la terza stagione in lavorazione Jujutsu Kaisen è lontano dall’essere finito e ora un meraviglioso restyling sta trasportando la serie soprannaturale indietro nel tempo.

Recentemente, i social media si sono uniti per esaltare un geniale restyling di Jujutsu Kaisen in stile anni ’90. Come potete vedere qui sotto, i fan hanno condiviso i loro elogi per questa reinterpretazione che trasforma il successo moderno in un contendente degno Hunter x Hunter.

Le illustrazioni degli anni ’90 hanno un fascino irresistibile e una grana che raramente si vede nelle moderne serie anime. Questo restyling dona anche sfondi suggestivi che danno vita all’atmosfera cupa di Jujutsu Kaisen. Dopotutto, la serie di Gege Akutami è molto oscura, e questo estetica degli anni ’90 si adatta perfettamente.

Naturalmente, Jujutsu Kaisen ha un’estetica propria sotto la cura dello Studio MAPPA. Lo studio ha riunito alcuni dei migliori artisti del settore per rappresentare maghi come Gojo e Nobara. Se non siete familiarità con la serie, c’è sempre tempo per scoprire Jujutsu Kaisen. L’anime di successo è disponibile su Netflix e Crunchyroll. Inoltre, potete trovare il manga di Jujutsu Kaisen sull’app Manga Plus.

Per qualche strano motivo Yuji Itadori, nonostante la sua incredibile atleticità, preferirebbe solo passare del tempo con il Club dell’Occulto piuttosto che fare altro. Tuttavia, presto scopre che l’occulto è reale quanto può essere quando i suoi compagni del club vengono attaccati! Nel frattempo, il misterioso Megumi Fushiguro sta rintracciando un oggetto maledetto di grado speciale, e la sua ricerca lo porta a Itadori.

Fonte Comic Book