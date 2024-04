Boruto: Studio Pierrot anticipa il ritorno stagionale dell’anime?

Sicuramente Boruto si trova su un nuovo livello da quando il manga è tornato con la sua seconda parte, ma riguardo l’anime al momento non ci sono informazioni sul sul potenziale ritorno. Infatti a marzo dell’anno scorso abbiamo riportato che Boruto: Naruto Next Generations sarebbe andato in pausa e tutti i fan sono interessati al futuro della serie televisiva. In questi giorni, i fan stanno tenendo traccia degli sviluppi di Boruto leggendo il manga disegnato da Ikemoto, con la seconda parte iniziata lo scorso autunno. E ora, pare che il team che lavora all’anime di Boruto sia pronto a far ripartire la serie stagionalmente.

L’aggiornamento arriva da Natalie, con la pubblicazione giapponese che ha rilasciato un’intervista approfondita con Michiyuki Honma, presidente di Studio Pierrot. In questa occasione il dirigente ha parlato dei recenti cambiamenti nell’industria degli anime. Grazie a serie di punta come Demon Slayer, i successi shonen stagionali stanno diventando più popolari. Honma afferma infatti che il team di Studio Pierrot è pronto di trarre vantaggio da questa tendenza.

Honma sostiene che sia fantastico realizzare un progetto per un lungo periodo di tempo, e infatti è quello che Pierrot ha fatto finora. Allo stesso tempo, budget e costi elevati comportano grandi rischi. Per questo il dirigente ha iniziato a chiedersi se poteva trovare un nuovo modo di realizzare progetti in modo diverso rispetto al passato. Con questo in mente, Pierrot si è trovato a realizzare un nuovo tipo di anime con Bleach: La Guerra dei Mille Anni. La serie in questione ha ricevuto grandi elogi all’estero. “Quando sono andato all’estero per gli eventi, sono stato trattato come un eroe. Ci sono molte serie in pausa, ma per il futuro Pierrot si sta impegnando a realizzare un nuovo tipo di anime” annuncia Honma.

Come si può vedere vedere, Pierrot ha testato il programma stagionale con il ritorno di Bleach, e ha decisamente funzionato. Ora, lo studio guarda all’orizzonte mentre Honma menziona i suoi titoli in pausa. Boruto: Naruto Next Generations è in pausa più di un anno, e altre serie televisive come Black Clover tengono i fan con il fiato sospeso. Quindi, quando queste serie torneranno, molto probabilmente Pierrot li spingerà stagionalmente.

Fonte – Comicbook