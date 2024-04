The JOJOLands: svelata la cover del volume 3

The JOJOLands sta dando continuità al franchise attraverso le vicende di due nuovi componenti della famiglia Joestar. Al momento la serie anime de Le bizzarre avventure di JoJo è in pausa, ma il manga prosegue grazie all’instancabile Hirohiko Araki. Il mangaka ha dichiarato in passato che non gli piacerebbe altro che lavorare sui Joestars per il resto della sua vita, e The JOJOLands dimostra questa affermazione. Jodio e Dragona non sono proprio come molti dei Joestar visti in passato, ma sono finiti sulla copertina del prossimo numero di Ultra Jump.

Jodio, Dragona, Paco e Usagi si ritrovano a collaborare nel tentativo di portare a termine una rapina di diamanti. Ciascuno dei componenti di questo quartetti ha ovviamente il proprio stand. E si ritrovano ad affrontare una minaccia familiare nel tentativo di rubare l’oggetto dal valore inestimabile. Araki ha colto l’occasione per lanciare un importante easter egg nella serie riportando Kishibe Rohan, il personaggio mangaka, sul quale ha disegnato il più grande spin-off del franchise. Durante il loro confronto, Rohan alla fine cede e lascia che i fratelli Joestar vadano via con il diamante, il che li ha portati su altre strade con nuove sfide insidiose.

La nuova cover del prossimo numero di Ultra Jump, sarà proprio la cover del terzo volume di The JOJOLands. In arrivo il 18 aprile, il terzo volume del manga raccoglierà i capitoli dal nove al dodici dell’ultima trama, ma al momento non c’è una data di uscita internazionale.

The JOJOLands Volume 3 Cover

"Money-Making Time"

– Contains Chapters 9-12

– Releases on April 18, 2024 pic.twitter.com/2qluvQyMKG — JoJo's Bizarre Encyclopedia (@jojo_wiki) April 11, 2024

Nonostante Araki abbia lavorato a più di una dozzina di capitoli, The JOJOLands non ha ancora rivelato il villain principale della nona parte del manga di Jojo. Nei capitoli precedenti della serie, Le bizzarre avventure di JoJo ha tenuto nascosto il villain per un po’. Mentre Dio Brando è stato immediatamente riconosciuto come il villain sia di Phantom Blood che di Stardust Crusaders, quello di JOJOLands deve ancora essere messo in primo piano.

The JOJOLands è ambientato nei primi anni 2000, alle Hawaii e narra la storia narra di Jodio Joestar e di suo fratello maggiore Dragona, con il quale si dedica ad attività illegali per aiutare la madre, e del desiderio di Jodio di essere ricco.

