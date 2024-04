Tra le uscite Planet Manga del 18 aprile 2024 troviamo il terzo cofanetto di Billy Bat e Bleach Brave Souls – Official Artworks, il primo artbook ufficiale del videogame ispirato alla hit di Tite Kubo, oltre ai nuovi numeri di successi come Wind Breaker, Uncle From Another World, Show-Ha Shoten! e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 18 aprile 2024.

Le uscite Planet Manga del 18 aprile 2024

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 21

7,00 €

POSSIBILE CHE ANCHE UNO COME SHO NARUSE ABBIA SCHELETRI NELL’ARMADIO?

Per Yuki è venuto il momento di incontrare una persona molto pericolosa: la sua ex ragazza. Sta per soffiare un vento di tempesta… e questa non sarà l’unica sorpresa in un numero denso di emozioni.

My Home Hero 17

7,00 €

LA FINE DEL VILLAGGIO

Gli omicidi di Kubo si concludono con effetti catastrofici per la setta. Tetsuo dovrà aggrapparsi a una sottilissima speranza per riuscire nella sua ultima strategia, prima dell’arrivo della polizia…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Saga of Tanya the Evil 28

8,50 €

L’Usuraio 45

9,00 €

Agente 008 24

5,90 €

SOPRA I CIELI DI TOKYO

A bordo della nave Dogura Magura, Angst l’iroso si scatena per eliminare una volta per tutte il suo imprevisto avversario, Eito Akashi. Il giovane agente ha sviluppato una nuova, incredibile tecnica, ma basterà per vincere la battaglia?

Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo Insieme…Oppure Sì? 5

7,90 €

IN FUGA CON AJISAI?

Renako si ritrova finalmente a passare una serata videogiochi insieme ad Ajisai, ma non tutto va come previsto e l’angelo della classe rivela un lato inedito di sé. Travolta dall’imbarazzo, la ragazza decide di abbandonare i fratelli e fuggire di casa! Renako non intende lasciarla da sola…

Wind Breaker 7

7,00 €

LE MATRICOLE DEL FUURIN ALL’ATTACCO DEI KEEL

Per difendere Anzai e salvare Nagato, i ragazzi del primo anno scendono in campo contro la banda di delinquenti. Durante lo scontro, Sakura sente che qualcosa di strano non gli permette di combattere al meglio. Cosa sta accadendo? Perché tutto a un tratto è cambiato?

The Dangerous Convenience Store 4

15,00 €

“SÌ. MI PIACE.”

Euijoon riesce finalmente a confessare a se stesso ciò che prova per Gunwoo, ma il momento non potrebbe essere dei peggiori. Mentre il cupo gangster sta cercando di costruirsi il proprio futuro, Chaeyeon fa luce sui dubbi del giovane commesso.

Consigliato a un pubblico maturo.

Uncle From Another World 3

7,00 €

IN DICIASSETTE ANNI NE SONO SUCCESSE DI COSE NELL’ALTRO MONDO!

Come avrà fatto lo zio a sopravvivere tanto a lungo in un luogo così pericoloso? Grazie alla magia e a un po’ di fortuna, forse. Ma c’è un mistero che avvolge il suo arrivo a Granbahamal e Takafumi e Fujimiya sono curiosi di sapere come va avanti la storia…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Show-Ha Shoten! 4

7,00 €

QUAL È LA COSA PEGGIORE CHE PUÒ CAPITARE A UN ASPIRANTE COMICO?

Alle selezioni per il Wara-1 Koshien, Taiyo e Azemichi stanno facendo ridere di gusto gli spettatori, ma sul più bello Azemichi dimentica la sua battuta! Mentre il pubblico attende in silenzio che l’esibizione prosegua, il ragazzo inizia a sudare freddo…

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0

5,20 €

IL SENTIMENTO PIÙ NOBILE PUÒ DIVENTARE LA MALEDIZIONE PIÙ CRUDELE

In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha!. Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 3

5,20 €

PADRONEGGIARE LE ARTI OCCULTE NON È UNO SCHERZO…

Non si tratta solo di tecniche, incantesimi ed energia malefica, ma di ciò che i tuoi occhi vedono e il tuo cuore sente. Sta per scatenarsi uno scontro senza precedenti all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo e la domanda che dà il via a tutto è… Che tipo di ragazza ti piace?!!!

Billy Bat 11/15 – Cofanetto

37,50 €

TERZO COFANETTO DEL CAPOLAVORO DI NAOKI URASAWA E TAKASHI NAGASAKI

Sempre più serrata, la trama a orologeria vi porterà a mettere in dubbio ogni particolare, tra nuovi personaggi e nuove epoche… Il tempo passa, ma una domanda resta sempre la stessa: bianco o nero?

Billy Bat 11

7,50 €

Billy Bat 12

7,50 €

Billy Bat 13

7,50 €

Billy Bat 14

7,50 €

Billy Bat 15

7,50 €

Bleach Brave Souls

Official Artworks

30,00 €

L’ARTBOOK DEDICATO AL VIDEOGIOCO PICCHIADURO PIÙ AMATO DAI FAN DI BLEACH, IL MANGA CULT DI TITE KUBO

Tutto a colori, contiene una gallery ricchissima di immagini di backstage, costumi e personaggi, incluse le versioni inedite dell’aspetto degli Espada dopo lo sprigionamento. Il tutto impreziosito dai commenti di Tite Kubo!

