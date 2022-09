Uncle from another world: annunciata la data di ritorno dell’anime

Uncle From Another World è una serie molto interessante che potrebbe appassionare tantissimi lettori amanti della tipologia di manga Seinen. Si tratta di una serie che capovolge la sceneggiatura della storia tradizionale, in quanto segue un protagonista in un mondo magico.

Sfortunatamente, come abbiamo riportato di recente, la nuova esilarante serie ha subito alcuni slittamenti, a causa di alcuni casi di positività di COVID che ha colpito molti dei suoi animatori. Nonostante questo slittamento dal ritorno indefinito lo studio di animazione ha rivelato quando i fan possono aspettarsi il ritorno dello Zio di Takafumi.

Di recente, sono emersi anche problemi relativi alla produzione della serie. L’animatore, Ippei Ichii, ha rivelato sulla propria pagina Twitter che stavano nascendo alcuni problemi nella lavorazione di alcuni episodi dell’anime. Infatti ha condiviso che il suo obiettivo era quello di dirigere il decimo episodio di Uncle From Another World, ma poi è stato deciso diversamente. Questo perché lo staff dell’animazione era fondamentalmente ancora a zero prima della trasmissione del settimo episodio.

Chiaramente questa situazione spiacevole ha deluso molto Ippei Ichii. Infatti sostiene che a procedere sarà soltanto il personale interno, mentre lui al momento sta partecipando allo storyboard e al doppiaggio.

Attualmente, Uncle From Another World ha in programma di trasmettere i vecchi episodi a partire da questo ottobre. Invece il primo nuovo episodio dalla sua pausa, è previsto per il 24 novembre.

L’adattamento animato di Uncle Form Another World si impegna ad adattare le vicende del protagonista, Takafumi e di suo zio. Quest’ultimo torna come un uomo risorto dalla tomba dopo diciassette anni in cui si trovava in coma. Presto, Takafumi scopre due cose bizzarre. Primo, suo zio ama i videogiochi più di qualsiasi altra cosa. Poi, mentre era in coma, è stato effettivamente trasportato in un altro mondo come un eroico guardiano.

L’uomo quando era in coma si trovava in un mondo dove ha imparato a usare la magia. Ora, non solo Takafumi deve convivere con uno zio capace di fare incantesimi e stregonerie, ma deve anche aggiornarlo su due decenni di storia. L’avvento degli smartphone, Internet ad alta velocità, nuovi genere di anime e l’esito traumatico della “console war” degli anni ’90.