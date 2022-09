Uncle From Another World: annunciato lo slittamento dell’anime

Uncle From Another World è una serie molto interessante che potrebbe appassionare tantissimi lettori amanti della tipologia di manga Seinen.

Oggi riportiamo che il sito web ufficiale dell’adattamento animato del manga ha annunciato di recente che l’ottavo episodio dell’anime, compresi quelli successivi, slitteranno a tempo indeterminato. La causa che ha condotto a questa situazione è il rapido aumento dei contagi da COVID-19 all’interno dell’Atelier Pontdarc e di altri studi coinvolti nella produzione dell’anime.

Il sito annuncerà quando l’anime riprenderà in un secondo momento. L’anime ha già subito un ritardo di due settimane in vista della trasmissione del quinto episodio, programmata dal 3 agosto al 17 agosto, sempre per alcuni casi di positività da COVID-19 all’interno dello studio.

Quindi questa non sarebbe la prima volta che gli episodi slittano. Gli autori che lavorano alla serie hanno confermato che settembre ritrasmetterà solo gli episodi dal numero tre al sei.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter Isekai_Ojisan e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Per tutti coloro che non hanno familiarità con Uncle From Another World, si tratta di un manga realizzato da Hotondoshindeiru. L’adattamento animato si impegna ad adattare le vicende del protagonista, Takafumi, il cui zio torna come un uomo risorto dalla tomba dopo diciassette anni in cui si trovava in coma. Presto, Takafumi scopre due cose bizzarre. Primo, suo zio ama i videogiochi più di qualsiasi altra cosa. Poi, mentre era in coma, è stato effettivamente trasportato in un altro mondo come un eroico guardiano.

Quando l’uomo si risveglia racconta al nipote di essere stato per tutto questo tempo in un altro mondo. Qui ha anche imparato a usare la magia! Ora, non solo Takafumi deve convivere con uno zio capace di fare incantesimi e stregonerie, ma deve anche aggiornarlo su due decenni di storia. L’avvento degli smartphone, Internet ad alta velocità, nuovi genere di anime e l’esito traumatico della “console war” degli anni ’90.