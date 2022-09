Nel mondo dei manga Shonen e Seinen, così come per gli altri manga che coinvolgono altre fette di lettori, ci sono tantissimi elementi che insieme danno vita a un mondo unico e ben caratteristico. Questi elementi sono tantissimi e man mano ci si rende conto di quanto davvero ce ne siano. Non si tratta soltanto di immergersi nelle vicende del protagonista e scoprire quali siano le sue ambizioni. Ma quali sono i luoghi più pericolosi nei manga?

Anche perché in base al percorso del protagonista, nascono diversi incontri con altri personaggi che si possono rivelare dalla sua parte oppure no. Se gli obiettivi del protagonista corrispondono a quello di un altro personaggio allora si parlerà di un amico o alleato, al contrario, invece, si tratterà di un avversario o un nemico pericoloso.

Un altro elemento, che non ha nulla a che fare con abilità speciali o combattimenti spettacolari, è legato proprio ai luoghi dei manga Shonen e Seinen. Si tratta di ambienti che caratterizzano il mondo del manga che si sta leggendo. Sono quei luoghi all’interno dei quali si modellano i personaggi Shonen e Seinen.

In questa discussione quindi analizzeremo i 10 luoghi più pericolosi nei manga Shonen e Seinen.

I 10 luoghi più pericolosi nei manga Shonen e Seinen

10) LA PRIGIONE DI DEADMAN WONDERLAND

La prigione generalmente deve punire i malfattori per gli atti orribili commessi, ma in Deadman Wonderland le cose sono un po’ contorte. Deadman Wonderland è un’istituzione privata che da un lato svolge la funzione di una struttura di detenzione per criminali, dall’altro è un teatro di intrattenimento per turisti.

Dunque qui convergono i prigionieri di tutto il paese e vengono sfruttati per guadagnare soldi da spendere nella ricostruzione della capitale. Per i turisti, Deadman Wonderland non è altro che un parco divertimenti gestito dai detenuti, che in realtà vengono sottoposti a giochi e gare di sopravvivenza crudeli, nelle quali rischiano la vita o di essere mutilati. Ci sono sezioni della prigione in cui i detenuti sono costretti a combattere anche tra di loro.

9) TOKYO-3 – NEON GENESIS EVANGELION

L’ambientazione principale della maggior parte della serie “Evangelion” è Tokyo-3. Dopo la distruzione nucleare della capitale del paese, Tokyo-3 è stata costruita come sostituto. La città ricostruita deve agire come una vera calamita per gli esseri mostruosi chiamati Angeli.

Questo rende la vita in città miserabile e la vita dei residenti non troppo sicura. Tokyo-3 è così pericolosa che gli edifici sono costruiti per ritrarsi sotto terra per motivi di sicurezza. Enormi sezioni della città vengono distrutte durante la battaglia tra gli Angeli e Evangelion, e con ogni successivo attacco, la civiltà umana sembra più vicina a svanire.

8) HUECO MUNDO – BLEACH

Si tratta della dimensione in cui di solito risiedono Hollows e Arrancar. Il paesaggio di Hueco Mundo è un deserto bianco apparentemente infinito, con una moltitudine di dune, disseminate di massi. In questo luogo, la luna si trova nella fase lunare opposta a quella del mondo umano. Apparentemente non ci sono specchi d’acqua da nessuna parte nel deserto. Quindi in questo mondo sopravvivere è praticamente impossibile.

7) NGL (NEO-GREEN LIFE) – HUNTER X HUNTER

La Neo-Green Life, o NGL, è un paese autogovernato e parte dell’Unione Mitene che un tempo imponeva una cultura neoluddista. Prima della decimazione era popolato da 2,17 milioni di civili e confinava con la Repubblica di Rokario. Il popolo di NGL ha rifiutato qualsiasi forma di tecnologia moderna e ha impedito a qualsiasi cosa creata da materiali sintetici di entrare nel loro paese.

Qualsiasi contrabbando di beni tecnologici, medicina moderna o armi è stato affrontato attraverso la reclusione o la condanna a morte. Per entrare nel paese, bisognava passare attraverso un esame completo del corpo, scansione a raggi X ed ultrasuoni. Vivere in NGL è già abbastanza duro, ma diventa uno dei luoghi più pericolosi dopo l’ingresso delle Formichiere.

La regione in seguito si trasformò in un luogo di festa per la loro regina e una popolazione di oltre 2,17 milioni di civili fu decimata solo per riempire l’appetito della regina.

6) L’ABISSO DI MADE IN ABYSS

L’Abisso è una misteriosa fossa gigante che si estende fino alle profondità più remote del mondo. È piena di creature pericolose, antiche reliquie e tesori nascosti. Quando Riko e Reg decidono di esplorare l’Abisso, le loro avventure sono apparentemente innocenti, ma non sapevano cosa li aspettava nel mondo oscuro dell’Abisso.

Questo contiene molte sezioni che non sono mai state viste e comporta diversi pericoli. Gli habitat pericolosi che sfidano il buon senso e le creature ultraterrene adattate all’ambiente unico, sono i principali ostacoli per gli esploratori.

5) IL MONDO OLTRE LE MURA – L’ATTACCO DEI GIGANTI

Prima dell’assalto del Gigante Corazzato e Colossale, la vita sembrava abbastanza tranquilla all’interno delle mura. Il mondo immaginario del manga di Isayama non è altro che un’apocalisse in cui l’umanità vive costantemente nel timore che i Giganti possano distruggere tutto quello che hanno, comprese le loro vite.

Di fatto ne L’Attacco dei Giganti l’aspettativa di vita media è piuttosto bassa ed è quell oche si verifica quando Shiganshina viene invasa dai giganti, i quali iniziano a mangiare qualsiasi essere umano. All’esterno delle mura la vita è ancora più selvaggia e il tasso di sopravvivenza è pari allo 0. Moltissimi soldati coinvolti nelle esplorazioni esterne non tornano mai dai loro cari.

4) CITTÀ Z – ONE-PUNCH MAN

è una vasta città metropolitana situata a nord-ovest del continente centrale del pianeta. È composta da un’area residenziale, una commerciale e una zona desertica abbandonata.

Quest’ultima è la più economica a causa della massiccia presenza di mostri ed è anche la zona abitata da Saitama. Rifugio n. 7 È una struttura semisferica costruita dall’Associazione degli Eroi per offrire riparo ai civili in caso di un’emergenza dovuta ai mostri, infatti è resistente alle temperature estreme e persino agli attacchi missilistici.

3) DICLONIUS RESEARCH INSTITUTE – ELFEN LIED

L’istituto Diclonius Research, noto anche come Istituto di Ricerca nazionale sull’evoluzione umana, è costruito al solo scopo di studiare una specie misteriosa chiamata Diclonius, che ha un’eccessiva abitudine di uccidere le persone facendogli scoppiare la testa con il pensiero.

È una struttura crudele che vuole controllare l’evoluzione psicocinetica dell’umanità con ogni mezzo necessario. L’obiettivo è creare più Diclonii e assicurarsi che rovescino gli umani e prendano il loro posto come specie dominante sulla Terra. Infatti talvolta gli umani che lavorano lì diventano foraggio per i violenti.

2) GRACE FIELD HOUSE – THE PROMISED NEVERLAND

Si tratta apparentemente di un luogo confortevole che ospita tutti i bambini orfani ai quali non manca nulla. Studiano, vivono in un luogo armonioso e ben organizzato sotto la guida della loro “mamma”. Si tratta di una figura adulta che gestisce l’istituto. Tuttavia questa è solo una facciata che nasconde il terrificante mistero di Grace field.

Non si tratta di un istituto come gli altri, in quanto è una fattoria e tutti i bambini sono cibo per i demoni con i quali gli umani hanno stipulato un contratto. Vengono cresciuti e istruiti per stimolare il cervello e renderlo di qualità, per poi andare in pasto ai demoni. Quando Emma e Norman scoprono la verità agghiacciante, iniziano a studiare un piano per evadere insieme a Ray.

1) PUNK HAZARD – ONE PIECE

Punk Hazard è un’isola relativamente vicina a Dressrosa, non rilevata dai Log Pose. L’isola è per metà devastata da incendi e per metà ricoperta di neve. Questa differenza di clima è visibile anche nel tratto di mare che la circonda. Metà è in fiamme e l’altra metà è punteggiato da numerosi iceberg.

Questa conformazione è stata causata dello scontro tra Kuzan e Sakazuki, che hanno creato una spaccatura nell’isola che ha fatto confluire l’acqua di mare al centro. La differenza di temperature tra le due metà fa sì che si creino forti correnti d’aria tra esse.