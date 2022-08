Nelle serie anime Shonen ci sono moltissime peculiarità che catturano l’attenzione e l’entusiasmo degli appassionati. Questo in particolar modo se si tratta di battle shonen, caratterizzati da combattimenti spettacolari pieni di colpi di scena. Chiaramente i combattimenti hanno uno spessore diverso che comporta sviluppi importanti nella trama. Ma quali sono gli scontri più lunghi negli anime Shonen?

Si si pensa alla battaglia che coinvolge il protagonista principale ci si aspetta un livello di potenza e anche di spettacolo altissimo, ma anche quelli che vedono sotto i riflettori i personaggi secondari hanno il loro fascino. Il più delle volte questi sono quelli che catturano maggiormente gli appassionati.

Ma un altro fattore che contraddistingue uno scontro nei manga battle Shonen è la durata degli episodi, caratterizzandone, l’importanza non solo dell’arco narrativo, ma anche del villain, personaggio chiave che si contrappone al protagonista principale. In questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare i 7 scontri più lunghi negli anime Shonen. Quindi analizzeremo gli episodi racchiusi in più episodi.

I 7 scontri più lunghi negli anime Shonen

Rufy vs Katakuri – 22 episodi (One Piece) Goku vs Freezer – 19 episodi (Dragon Ball) Rufy vs Crocodile – 16 episodi (One Piece) Gohan vs Cell – 11 episodi (Dragon Ball) Orochimaru vs Hiruzen Sarutobi – 9 episodi (Naruto) Ulquiorra vs Ichigo – 7 episodi (Bleach) Naruto vs Pain – 6 episodi (Naruto Shippuden)

7) NARUTO VS PAIN – 6 EPISODI

Nella serie animata di Naruto Shippuden ci sono molti scontri chiave ma quello tra Naruto contro Pain è forse il più importate. Si raggiunge un culmine di distruzione e sofferenza mai visto prima. Prima la morte del maestro Jiraiya e poi la distruzione del villaggio della Foglia. Nell’episodio 163 di Naruto il combattimento inizia quando Naruto arriva in modalità Eremitica per affrontare Pain. Il corso del combattimento porta a molteplici rivelazioni e ad un certo punto Naruto viene apparentemente sconfitto. Alla fine sconfigge le Sei Vie del Dolore, ma la battaglia non è ufficialmente finita finché Naruto non trova la vera posizione di Nagato. Qui, Naruto ascolta la storia di Pain, portando la conclusione dello scontro tra i due nell’episodio 169. Così, uno dei combattimenti più famosi della serie si racchiude in sette episodi.

6) ULQUIORRA VS ICHIGO – 7 EPISODI

Si tratta di uno degli scontri più iconici ed emozionanti della serie anime di Bleach. La battaglia tra i due personaggi è caratterizzata da una forte intensità poiché entrambe le loro spade rilasciano forme diverse. Dopo che Ulquiorra risveglia la sua vera forma, Ichigo è sopraffatto e, subito dopo, la battaglia arriva a una svolta sfortunata per lui. Tuttavia, con la richiesta di aiuto di Orihime, Ichigo assume una nuova forma vuota. Ulquiorra è sorpreso da questo, e i due continuano a combattere finché uno dei due non esce vincitore. Con la nuova forma di Ichigo, Ulquiorra si rende conto della sua sconfitta e dice a Ichigo di dargli il colpo di grazia. La battaglia termina dopo una serie di ben episodi.

5) OROCHIMARU VS HIRUZEN SARUTOBI – 9 EPISODI

Uno degli scontri più belli e importanti della prima parte dell’anime di Naruto. Orochimaru, nemico temibile e molto pericoloso, affronta il terzo Hokage, un tempo suo maestro, che ha visto la sua caduta. In questa battaglia, racchiusa in ben 9 episodi, si può assistere a una lotta tra due ninja di livello incredibile e dall’esperienza del terzo Hokage, che sigilla le braccia di Orochimaru impedendogli di utilizzarle e quindi impossibilitarlo a utilizzare i suoi pericolosi Jutsu.

4) GOHAN VS CELL – 11 EPISODI

Un combattimento racchiuso in 11 episodi inizia con Gohan contro Cell in Dragon Ball Z. Lo scontro coinvolge Gohan a sorpresa poiché Goku si ritira dal combattimento per lasciare spazio al figlio. Questo momento della saga segnerà l’inizio di uno dei momenti più leggendari della serie. Gohan sente che non è necessario combattere e chiede a Cell di fermare la violenza, ma Cell rifiuta e minaccia la Terra, quindi Gohan non ha altra scelta che combattere. L’androide desidera disperatamente che Gohan liberi il suo pieno potenziale, e ci riesce solo dopo aver distrutto C-16 calpestandolo. Il Saiyan raggiunge così la forma del Super Saiyan 2. Gohan supera suo padre e anche Cell ma la situazione si capovolge pericolosamente proprio perché Gohan non ha finito quando poteva il nemico. Questo però sarà sconfitto grazie alla leggendaria Kamehameha padre-figlio.

3) RUFY VS CROCODILE – 16 EPISODI

Dopo essere fuggiti da Rain Dinners, i Pirati di Cappello di Paglia e Vivi attraversano il deserto fino ad Alubarna, dove si svolgerà la battaglia finale. Crocodile, tuttavia, riesce a catturare Vivi con il suo gancio, ma Rufy cambia posto con lei e inizia il primo round della loro battaglia. Una battaglia molto lunga durata ben 16 episodi. Rufy ingaggia Crocodile e Miss All Sunday. Rufy quindi si rivolge a quanto sia gentile Vivi nel suo altruismo e nella sua interezza per proteggere il suo intero regno e risolvere il conflitto senza spargimenti di sangue. Crocodile dice che la sua è una convinzione sciocca e chiede se Rufy è d’accordo con lui. Lui fa. Tuttavia, Rufy afferma che finché Crocodile vive, Vivi soffrirà e, come sua amica, Rufy lo fermerà.

2) GOKU VS FREEZER – 19 EPISODI

Quando si parla di manga e anime battle shonen, è impossibile non parlare di Dragon Ball. Soprattutto se analizziamo scontri racchiusi in tanti episodi. Il riferimento ricade inevitabilmente sullo scontro tra Goku e Freezer durato 19 episodi! La lotta è intensa, con entrambe le parti che tengono testa. Freezer inizialmente è in vantaggio e resiste anche agli attacchi che avrebbero sconfitto chiunque. In questo scontro succede di tutto. Goku prepara l’energia sferica più potente che avesse mai creato e viene supportato dall’energia di Gohan, Piccolo e Crilin, mentre tengono occupato Freezer. Goku scaglia la sfera una volta pronta, e lui e gli altri sono fiduciosi nella morte di Freezer. Sfortunatamente, Freezer sopravvive e, togliendo la vita di Crilin e per poco anche quella di Piccolo, porta Goku ad un livello di ira tale da risvegliare il leggendario Super Saiyan. Freezer disperato, per avere la meglio fa esplodere Namecc, ma Goku lo sovrasta definitivamente.

1) RUFY VS KATAKURI – 22 EPISODI

One Piece è ricco di combattimenti iconici, come quello tra Rufy e Katakuri. Durante la saga di Whole Cake Island Rufy viene sopraffatto da Katakuri nel combattimento, al punto che Katakuri è in vantaggio su Rufy. La svolta arriva quando Cappello di Paglia capisce che può batterlo con il Gear Fourth. Sfortunatamente, il turno di Rufy non dura a lungo poiché non riesce a controllare a lungo il Gear Fourth . Quindi, Rufy si ritira servendosi di Brulee sperando di guadagnare un po’ di tempo per riprendersi. Nonostante si imbatta in altri nemici, Rufy finalmente si riprende e torna ad affrontare Katakuri negli episodi compresi tra il 858 e il 861. La lotta si conclude nell’episodio 871. Si tratta dello scontro racchiuso in più episodi, ben 22.