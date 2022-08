Nelle serie animate Shonen ci sono moltissimi fattori che si devono considerare e ognuno di questi fa in modo di renderla di successo. L’aspetto principale è quello della battaglia e della lotta tra i protagonisti e i villain che sostengono degli obiettivi contrastanti. Ma quali sono le 5 migliori coppie negli anime Shonen?

I plot twist inoltre, portano la trama su un livello completamente diverso, sorprendendo lo spettatore. Ma un altro aspetto che rendere una serie animata importante sono i rapporti interpersonali, soprattutto tra un ragazzo e una ragazza e non solo. Sono quegli aspetti che inteneriscono lo spettatore e mostrano i lati più dolci e anche romantici dei personaggi. Spesso i protagonisti Shonen sono molto seri, determinati e pronti a superare ogni minaccia. Per l’amore però non sembrano mai pronti.

Infatti dimostrano l’affetto a modo loro, molto spesso in battaglia dove danno tutto loro stessi per proteggere la donna che amano. Se ferita o gravemente in pericolo sbloccano persino un potenziale mai visto, per portarla in salvo.

In questa discussione è molto interessante individuare le migliori 5 coppie negli anime Shonen per analizzandone lo sviluppo.

Le migliori 5 coppie negli anime Shonen

Ban e Elaine – The Seven Deadly Sins Vegeta e Bulma – Dragon Ball Ichigo Kurosaki e Orihime Inoue – Bleach Minato Namikaze e Kushina Uzumaki – Naruto Crilin e C-18 – Dragon Ball

Le migliori 5 coppie negli anime Shonen

5) CRILIN E C-18

Saga degli androidi. I guerrieri Z si trovano ad affrontare una nuova e pericolosa minaccia caratterizzata degli androidi creati dallo scienziato pericoloso Dr. Gelo. I nemici sono C-18, C-17 e alcune novità di cui Truck, venuto dal futuro, non era a conoscenza. Queste novità sono C-16, C-19 e Dr. Gelo stesso.

I fratelli androidi si rivelano fortissimi e superiori a guerrieri Z, ma Crilin rimane colpito da C-18, fino ad innamorarsi di lei. Infatti le prime manifestazioni d’amore le mostra quando cerca di proteggerla in tutti i modi da Cell, il quale, insieme a C-17, vuole assorbirla per raggiungere la sua forma perfetta. Nonostante i suoi sforzi inizialmente non servano a nulla, l’androide sopravvive e Crilin alla fine sposerà C-18.

Le migliori 5 coppie negli anime Shonen

4) MINATO NAMIKAZE E KUSHINA UZUMAKI

Nella serie animata del manga di Masashi Kishimoto il protagonista principale, Naruto, trascorre un’infanzia senza i suoi genitori e senza riceve affetto. Infatti i suoi genitori muoiono per sigillare la volpe a nove code, Kurama, dentro di se e salvare il villaggio.

Naruto però riesce a incontrare i suoi due genitori e scopre due persone piene solo di amore nei confronti del figlio soprattutto una coppia affiatata, capace di fare le scelte più difficili e pericolose per il bene dell’umanità. D’altronde Minato Namikaze era il quarto Hokage del villaggio della Foglia che ha ereditato la tecnica del rasengan a Jiraiya, il quale l’ha insegnato a Naruto.

3) ICHIGO KUROSAKI E ORIHIME INOUE

Nella serie di Bleach c’è spazio anche per lati sentimentali tra Ichigo e Orihime. Quest’ultima è un umano che vive nella città di Karakura. E’ una studentessa del liceo di Karakura e compagna di classe di Ichigo Kurosaki. È un personaggio buono e sempre gentile, ed è soprattutto una ragazza molto dolce e sensibile, apparentemente inadatta ad ogni tipo di combattimento.

Il suo altruismo la porta sempre ad aiutare chiunque necessiti del suo aiuto, soprattutto se si tratta di Ichigo Kurosaki, di cui è innamorata. Essendo stata nella Soul Society, Orihime ha incontrato anche vari Shinigami, tra cui Rukia Kuchiki, che riveste un ruolo importante anche per i suoi rapporti con Ichigo. Inoue infatti la vede come un’amica, ma anche come una rivale, in quanto rappresenta per Ichigo “la persona che gli ha cambiato la vita”.

2) VEGETA E BULMA

Probabilmente tra le coppie più iconiche delle serie anime Shonen. Il motivo principale è Vegeta, noto per essere estremamente orgoglioso, freddo, arrogante e soprattutto non interessato alle donne. Ma a quanto pare su questo ci si è sempre sbagliati. Probabilmente perché in Dragon Ball la componente amorosa non è molto approfondita, soprattutto se si parla del principe dei Saiyan il cui obiettivo fisso è superare e battere Goku.

Sicuramente Bulma ha dai meriti importanti nell’aver reso Vegeta più mansueto e soprattutto un fidato alleato del pianeta Terra. Da loro nasce persino un bambino, Trunks. Vegeta da piena dimostrazione del suo cambiamento e del suo essere innamorato della sua famiglia contro Majin Bu, quando si sacrifica per loro e per l’umanità.

1) BAN E ELAINE

Una delle coppie più romantiche in assoluto presenti negli anime Shonen. Ban, uno dei sette peccati capitali e peccato dell’avarizia, fondamentalmente è immortale e nulla può ferirlo mortalmente. Questo è dovuto ad un episodio molto importante del suo passato che gli ha cambiato la vita. Dopo aver bevuto dalla Fontana dell’Eterna Giovinezza ottiene l’immortalità, caratteristica che si va ad unire ad un forza strepitosa. Tuttavia per essere precisi, è grazie a qualcuno che ha bevuto dalla fontana e questo qualcuno è Elaine.

Lei è una fata con il compito di proteggere la Fontana della Fonte della Giovinezza della Foresta del Re delle Fate. I due si avvicinano molto e si affezionano l’un altro, fino a quando un demone pericoloso non ferisce mortalmente Elaine e Ban. L’unico modo per sopravvivere è bere il siero dell’immortalità che purtroppo va bevuto solo da una persona. Dunque Elaine finge di berlo per poi passarlo a Ban come in un bacio romantico ma d’addio. Da quel giorno in poi Ban ha un solo obiettivo: resuscitare la sua amata.