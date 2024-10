Dragon Ball Daima: quali sono gli obiettivi di Arinsu?

Dragon Ball Daima ha introdotto nuovi personaggi mai visti nel primo episodio, e tra questi c’è la dottoressa Arinsu. Il nuovo progetto del franchise nato dal genio di Akira Toriyama è ambientato nel Regno dei Demoni, che la serie aveva già precedentemente rivelato, ma si tratta della prima volta che le intere vicende si svolgeranno in questo luogo. Tra i nuovi personaggi introdotti è interessante analizzare lo scienziato che potrebbe creare tanti problemi ai Guerrieri Z, ossia Arinsu.

Il primo episodio di Daima mostra ai fan per la prima volta il Regno dei Demoni in modo più specifico. Dopo che Darbula cade sotto il controllo della magia di Babadi ed aver perso la vita contro Majin Bu, Gomah gli succede al trono. Per quanto riguarda Degesu, non è ancora del tutto chiaro quale sia il suo ruolo nel regno, ma apparentemente è il fratello di Kaioshin il Supremo dell’Universo 7.

Non sorprende scoprire Kaioshin il Supremo abbia dei fratelli, dato che gli esseri superiori si diramano tutti dallo stesso tipo di albero genealogico. E sembra che ci sia un equivalente di questi esseri divini nel Regno dei Demoni. Ma il vero mistero è la dottoressa Arinsu. Sorella di Degesu, pare sia al corrente sui piani di Gomah.

La dottoressa Arinsu fa il suo debutto mentre è alle prese con delle ricerche e Gomah nota come Darbula le abbia dato fondi illimitati per farle. Tuttavia Gomah insiste sul fatto che non le darà i fondi ora che è lui Re, ma è chiaro che è nervoso in sua presenza. Degesu cerca di tranquillizzarlo, e solo questo fa presagire che lei potrebbe avere più influenza di quanto sembri.

Inoltre i fan di Dragon Ball sanno che gli scienziati di solito tramano sempre qualcosa di sinistro alle spalle. La dottoressa Arinsu è ovviamente alla ricerca della conoscenza, ma la vera domanda è a quale scopo. È qualcosa che probabilmente vedremo svilupparsi nel corso di Dragon Ball Daima, dato che Gomah non sarà il vero antagonista. Qualcuno nel Reame dei Demoni sarà il vero cattivo della serie, e potrebbe essere proprio lo scienziato un tempo collegato ai Kaio che ha la conoscenza di tutto ciò che accade nei reami.