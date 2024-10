Dragon Ball Daima: chi è Abura?

Dragon Ball Daima è arrivato sul piccolo schermo, e il primo episodio di questa nuova serie ha introdotto un nuovo Re Supremo dei Demoni, Abura. La nuova serie anime è pronta a rivelare tanti colpi di scena grazie ad Akira Toriyama, che ha lavorato ad una storia mai vista prima nel manga o nell’anime. Ambientato dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu l’anime sta lentamente introducendo una nuova era.

Il primo episodio consente ai fan di rispolverare tutto ciò che è accaduto durante gli eventi dell’arco di Majin Bu, ma introduce anche i principali antagonisti per le battaglie future. Durante i combattimenti contro Bu, gli abitanti del Regno dei Demoni avevano effettivamente visto tutto ciò che accadeva. Dopo che il Re Supremo dei Demoni Darbula era finito sotto l’incantesimo di Babadi, gli abitanti del Reame si interessarono a ciò che stava accadendo sulla Terra. È attraverso questo, apprendiamo altre tradizioni sulla storia del Reame dei Demoni e con essa il padre di Darbula, Abura.

Darbula era l’ultimo di una linea di Re Supremi dei Demoni con suo padre, Abura, che lo precedeva. Gomah, il successore e il nuovo Re Supremo dei Demoni dopo la morte di Darbula, è il principale antagonista di Dragon Ball Daima. Dopo aver guardato tutti gli eventi dell’arco di Majin Bu sulla Terra, Gomah inizia a elaborare il suo piano contro coloro che si trovano sulla Terra con la speranza di prendere le Sfere del Drago e usarle per sé. Il che riporta in auge il regno di Abura dal passato.

Abura stesso non sembra essere del tutto importante per gli eventi di Daima per ora. Ma durante il suo regno è stato perso un oggetto segreto. Noto come “Terzo Occhio Malvagio” o “Tertian Oculus”, si tratta di un oggetto leggendario perduto mentre Abura era Re. Gomah vuole metterci le mani e spera di farlo sfruttando uno dei desideri di Shenron. Ma ha anche sollevato alcune domande sul tipo di regno che Abura avrebbe potuto avere in passato.

Il Tertian Oculus è qualcosa che probabilmente vedremo usare da Gomah in seguito, essendo il suo secondo desiderio dalle Sfere del Drago. Se il Reame dei Demoni può anche guardare gli eventi della Terra nell’ordine che desidera, questo potrebbe essere un oggetto che consente una visione ancora maggiore.

Fonte – Comicbook