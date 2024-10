Rise of Emperor Doom lancia il nuovo status quo dell’Universo Marvel

Rise of Emperor Doom di Ryan North e R.B. Silva, una miniserie evento di cinque numeri legata all’imminente status quo di One World Under Doom, sarà lanciata a febbraio.

Durante il Marvel Comics: Next Big Thing Panel, il più grande panel di fumetti del fine settimana del New York Comic Con, il, l’Editor in Chief C.B. Cebulski, il VP & Executive Editor Tom Brevoort e lo scrittore di FANTASTIC FOUR Ryan North hanno rivelato ulteriori informazioni su ciò che il futuro riserva all’Universo Marvel l’anno prossimo in ONE WORLD UNDER DOOM.

Presentato per la prima volta l’anno scorso al San Diego Comic-Con, ONE WORLD UNDER DOOM è un cambiamento globale dello status quo in arrivo nei fumetti Marvel, come non si vedeva da DARK REIGN del 2008. Nato in seguito agli eventi di BLOOD HUNT, durante cui il Dottor Destino ha manipolato il Dottor Strange affinché gli passasse il manto di Stregone Supremo, ONE WORLD UNDER DOOM vede Destino realizzare finalmente il suo obiettivo finale, utilizzando il suo nuovo potere per conquistare il mondo intero.

Si tratta di una svolta scioccante e sconvolgente che avrà un impatto sull’intera linea di fumetti Marvel e che vedrà il lancio di serie collaterali e one-shot, dando vita a un’era degna del più grande supercriminale dei fumetti!

ONE WORLD UNDER DOOM sarà sostenuto da una testata fondamentale che verrà lanciata a febbraio: RISE OF EMPEROR DOOM.

La miniserie di cinque numeri sarà scritta da Ryan North, la cui acclamata run di FANTASTIC FOUR sarà fortemente influenzata da ONE WORLD UNDER DOOM, e disegnata da uno degli artisti più in voga del settore, R.B. Silva, noto per il suo lavoro importante sugli X-Men in titoli come POWERS OF X e RISE OF THE POWERS OF X.

Mentre il regno di Destino si farà sentire in tutto l’Universo Marvel, RISE OF EMPEROR DOOM porterà i lettori dietro la maschera come testimoni dei trionfi e delle prove del dominio di Destino, così come dei folli tentativi di rovesciarlo…

RISE OF EMPEROR DOOM: UN MONDO SOTTO DESTINO!

Sei mesi fa, il Dottor Victor Von Doom è diventato Stregone Supremo e poi è scomparso dietro i confini sigillati di Latveria. Per i più, nel mondo c’è già abbastanza da fare perché l’assenza di Destino non sia una priorità, e un po’ di tempo senza di lui può sembrare una benedizione. Solo pochi la considerano per quello che è stata veramente… la calma prima della tempesta. Una tempesta che ora è arrivata.

Il mondo si è svegliato con una nuova realtà: Il Dottor Destino, lo Stregone Supremo della Terra, si è magicamente impadronito di tutti i mezzi di comunicazione del pianeta e si è dichiarato Imperatore del Mondo – il sovrano di una nuova Latveria Unita! E, incredibilmente, tutti i leader della Terra sembrano essere d’accordo.

Fortunatamente, che si tratti di controllo mentale o di Doombot, qualsiasi cosa li abbia colpiti non ha influenzato gli eroi della Terra, che quindi formano rapidamente una squadra d’assalto per fermare le macchinazioni di Destino.

Ma ci riusciranno? E cosa succederà quando alcuni cominceranno ad accogliere a braccia aperte il nuovo imperatore, chiedendo a gran voce un unico mondo sotto Doom?