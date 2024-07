One World Under Doom, il Dottor Destino alla conquista del mondo

Tra le tante novità annunciate dalla Marvel nel corso della San Diego Comic Con spicca sicuramente il teaser One World Under Doom, proiettato nel corso del panel Marvel’s Next Big Thing alla presenza dell’Editor in Chief C.B. Cebulski.

One World Under Doom sarà lo status quo che coinvolgerà il Marvel Universe nel 2025, e sarà una conseguenza diretta degli avvenimenti di Blood Hunt, la saga che si concluderà negli States la prossima settimana con il numero #5.

Attenzione: spoiler relativi a Blood Hunt

Nei precedenti numeri di Blood Hunt abbiamo visto il Dr. Strange cadere vittima dei vampiri, mentre Victor Von Doom è riuscito a mantenere Latveria, il paese che governa con pugno di ferro, al sicuro dall’invasione vampirica causata dal riversamento dell’oscurità della Darkforce dalla Dimensione Oscura.

Nel tentativo di contrastare l’azione dei vampiri nel mondo, gli eroi si sono rivolti a Destino, il quale ha affermato che per poter rinchiudere nuovamente la Darkforce nella dimensione oscura avrà bisogno dell’aiuto di molti maghi (cooptando così l’aiuto degli studenti della Strange Academy) e dovrà assumere il manto di Stregone Supremo, scioccando così Clea e la forma astrale di Strange.

E questo ci porta a One World Under Doom, l’apparente nuovo status quo dell’Universo Marvel che seguirà la conclusione di Blood Hunt, come ha anticipato la Marvel con una cruda immagine a tinte rosse dell’artista Ben Harvey che mostra Destino come Stregone Supremo con molti degli eroi Marvel, tra cui Hulk, Iron Man, Capitan America, Spider-Man, Wolverine, Ciclope, Black Panther, Scarlet Witch, la Torcia Umana, la Cosa e altri ancora, tutti inginocchiati ai suoi piedi.

Le prime conseguenze dirette si avranno per Spider-Man, nella nuova gestione di Joe Kelly ed Ed McGuiness, a partire da Amazing Spider-Man #61, ma gli effetti non tarderanno a sentirsi anche per gli altri eroi, in particolare i Fantastici Quattro.