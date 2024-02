Blood Hunt: il nuovo trailer e l’avvicinamento alla saga

A maggio, Blood Hunt si impadronisce dell’Universo Marvel con la sua miniserie principale di Jed MacKay, Pepe Larraz e Marte Gracia, oltre a un bagno di sangue di miniserie spin-off, one-shot e numeri tie-in di serie regolari che vediamo presentate nel nuovo trailer rilasciato online.

Come possiamo vedere nel trailer di Blood Hunt, al calare della notte eterna, un esercito di terrori succhiasangue emergerà dall’ombra, unito da un’unica visione per la prima volta in millenni. Riusciranno gli eroi di questo mondo condannato ad arginare la marea di sangue che sta per arrivare? Unisciti agli Avengers, a Blade, a Bloodline, a Spider-Man, a Hunter’s Moon, a Tigra, a Doctor Strange, a Clea e ad altri ancora mentre inizia la danza della morte.

The Avengers are bloody, battered, and broken as they join the fight against the vampires’ reign in ‘Blood Hunt’ #2. Learn more: https://t.co/EjpoMXPUzC pic.twitter.com/UxuV3dNB5T — Marvel Entertainment (@Marvel) February 22, 2024

Oltre al trailer, la Marvel ha anche rilasciato le copertine dei numeri #2 e #3 di Blood Hunt, in cui vediamo gli Avengers assediati dai vampiri e soprattutto Miles Morales trasformato in un non-morto succhiasangue, un fato che sembra accomunarlo a Black Panther e Doctor Strange, da quanto abbiamo visto dei loro tie-in personali.

Night has fallen. Will the sun rise again? See your favorite heroes rally against a new vampiric threat in #MarvelComics’ ‘Blood Hunt’ #3. pic.twitter.com/a0N2kys1sZ — Marvel Entertainment (@Marvel) February 23, 2024

L’editor in chief della Marvel C.B. Cebulski ha dichiarato che, proprio come classici come Civil War o Secret Invasion, Blood Hunt è una storia che è nata naturalmente da quanto si è sviluppato nel Marvel Universe negli ultimi anni. Effettivamente la presenza dei vampiri si è fatta sempre più insistente negli ultimi anni, a partire dalla nascita della Nazione Vampira sulle pagine degli Avengers di Jason Aaron.

Join the vampire invasion and collect special vampire teeth and an exclusive ‘Blood Hunt’ trading card when you pick up ‘Blood Hunt’ #1 in participating comic shops! https://t.co/rEXKBHE4aw pic.twitter.com/ugvb2JpXGu — Marvel Entertainment (@Marvel) February 22, 2024

Abbiamo visto Wolverine scontrarsi regolarmente contro i vampiri nei primi numeri della sua serie regolare scritta da Benjamin Percy, ma anche Moon Knight è stato coinvolto con un gruppo di criminali vampiri a New York, tanto che due dei suoi aiutanti nella sua Missione della Mezzanotte, Reese e Soldier, sono proprio due vampiri che tentano di mantenere la propria umanità. Una vampira introdotta in Moon Knight, Lady Yulan, è poi una dei boss criminali coinvolta nella Gang War che imperversa sulla pagine di Spider-Man e varie altre serie, mentre Miles Morales nella sua serie regolare ha combattuto un nido di vampiri a Brooklyn insieme a Blade, facendo così la conoscenza della figlia di quest’ultimo, Bloodline, introdotta tempo fa nella sua miniserie personale.

Sullo sfondo di varie storie presenti su Marvel Unlimited e sugli speciali di Halloween Crypt of Shadows abbiamo visto poi tornare in scena Victor Strange, il fratello di Stephen trasformato in vampiro anni fa, e questa trama sembra arrivare al culmine sulle pagine di Doctor Strange (scritto, proprio come Moon Knight, sempre da Jed MacKay) proprio in questi mesi che precedono Blood Hunt.