X-Men: Blood Hunt, 4 one-shot per 4 eroine

Sparse per il mondo dopo Fall of X, alcune X-Women dovranno affrontare i vampiri

In seguito agli eventi di Fall of the House of X e alla caduta di Krakoa, gli X-Men saranno sparsi per i quattro angoli del Marvel Universe, ma questo non gli impedirà di partecipare a Blood Hunt, l’evento crossover di Jed MacKay e Pepe Larraz, come abbiamo visto nel caso della miniserie dedicata a Wolverine.

Impossibilitate ad agire come un fronte unito, nei quattro one-shot X-Men: Blood Hunt, alcune delle eroine mutanti più esperte e formidabili combatteranno contro le spietate orde di vampiri: l’ex vampira Jubilee, l’esperta mistica Magik, la guerriera ninja Psylocke e la letale ex assassina Laura Kinney, Wolverine. Queste storie standalone offriranno imprese emozionanti che forniranno nuovi spunti sul regno globale dei vampiri, esplorando al contempo le attuali circostanze in cui si trovano queste quattro protagoniste mutanti dopo Fall of the House of X.

‘X-Men: Blood Hunt’ one-shots recruit mutantkind in the war against vampires. See Jubilee, Magik, Psylocke, and Laura Kinney against a wave of bloodsuckers this May: https://t.co/uPgYaqGOIH pic.twitter.com/1eNbwxMdzJ — Marvel Entertainment (@Marvel) February 20, 2024

Ecco nello specifico le sinossi e gli autori dei quattro speciali:

X-Men: Blood Hunt – Jubilee (di Preeti Chhibber e Enid Balam)

Zanne e fuochi d’artificio! Scappare dal passato è una gara che non si vince mai… e mentre l’oscurità soffoca il mondo, il passato di Jubilee come vampiro torna a farsi sentire! Ci vorranno più di un paio di esplosioni di plasma per uscirne, Jubilation…

X-Men: Blood Hunt – Magik (di Ashley Allen e Jesus Hervas)

Magik scatena l’inferno! Illyana Rasputina è tornata nella sua terra natale per cercare la sua anima e prepararla a ciò che verrà. Ma come farà a proteggere la sua prima casa quando un esercito di vampiri scenderà in Russia, cercando di trasformarla in un inferno vivente? Sarà anche stata forgiata nelle fiamme del Limbo, ma l’ha preparata per Blood Hunt?

X-Men: Blood Hunt – Psylocke (di Steve Foxe e Lynne Yoshii)

Ninja contro vampiri! Dopo aver servito in prima linea nella guerra contro Orchis, Kwannon si sta godendo un po’ di meritato riposo con il suo nuovo amante Greycrow. Ma quando le tenebre calano sul Giappone, Psylocke brandisce la sua lama psionica contro creature leggendarie succhiasangue e affronta un nemico mai visto prima. Un nuovo cattivo emerge nel caos di Blood Hunt!

X-Men: Blood Hunt – Laura Kinney, the Wolverine (di Stephanie Phillips e Robert Gill)

La più sanguinosa missione di salvataggio di Laura! I vampiri non si fermeranno davanti a nulla nel loro tentativo di supremazia, compresa la cattura di mutanti per esperimenti infernali volti ad aumentare il loro potere. Ma non sotto gli occhi di Laura Kinney! La Wolverine fa a pezzi i vampiri, ma quando scopre la verità che si cela dietro le loro macchinazioni, un improbabile alleato si rivelerà più di quanto avesse previsto?