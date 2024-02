Hellverine torna in scena con una miniserie personale

Attraverso un articolo esclusivo su Bloody Disgusting, la Marvel ha annunciato che Hellverine, una versione di Wolverine che è riuscita a tenere a freno lo Spirito della Vendetta, sta per essere protagonista di una serie tutta sua.

Sulle pagine di Hellverine, Logan intraprenderà un viaggio tra le fiamme dell’inferno alle prese con i suoi nuovi poteri. Introdotto per la prima volta nel crossover Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance, la nuova serie riprenderà gli elementi introdotti in quella occasione e li approfondirà in quattro numeri.

Già firma di Weapons of Vengeance e Ghost Rider, Benjamin Percy (che nel frattempo dirà addio a Wolverine alla fine di Sabretooth War, lasciandolo nelle mani di Tom Waltz durante Blood Hunt) è lo scrittore di Hellverine. Il nuovo arrivato Julius Ohta si occupa dei disegni della miniserie, con Ryan Stegman che firmerà le copertine.

Hell yeah! Our HELLVERINE series announcement: https://t.co/aviIBCaVyL — Mark Basso (@MarkFBasso) February 14, 2024

Quando una forza demoniaca conosciuta come Bagra-ghul è arrivata per la prima volta sulla terra, ha portato Logan e Ghost Rider insieme a darle la caccia prima che possedesse Wolverine. Ma ora, nel presente, quale evento riporterà l’Hellverine per le strade… e sta usando i suoi artigli infernali per il bene o per il male? Inoltre, vi presentiamo i nuovissimi HELLFIRE WARRIORS! Non perdetevi il lancio di questa nuovissima serie, realizzata dal co-creatore di Hellverine Benjamin Percy (Wolverine, Ghost Rider) e dall’eccitante talento Julius Ohta (Alien, Venom)!

Ecco le dichiarazioni di Percy:

“Quando Hellverine è apparso nel crossover Ghost Rider/Wolverine – Weapons of Vengeance – abbiamo acceso un fuoco. Un fuoco infernale. I lettori hanno risposto molto bene all’idea di Logan con un teschio fiammeggiante e artigli fiammeggianti su una moto fiammeggiante, che è quanto di più heavy metal esista. Quindi, stiamo dando loro più caos al profumo di zolfo in questa miniserie che emozionerà e terrorizzerà”.