Blood Hunt: anche gli studenti della Strange Academy coinvolti nel crossover

L’evento Blood Hunt di Jed MacKay e Pepe Larraz scatenerà una delle più grandi minacce mistiche che abbiano mai colpito l’Universo Marvel, e naturalmente una delle sfide più avvincenti del crossover avrà luogo nel quartier generale della magia Marvel: la Strange Academy!

Proprio così! I ragazzi di una delle migliori serie del decennio si ritrovano al centro dell’evento Marvel del 2024 in Strange Academy: Blood Hunt, una miniserie tie-in in tre numeri dello scrittore Daniel José Older (Star Wars: High Republic) e del disegnatore Luigi Zagaria (Deadpool)! L’amato cast di giovani stregoni si farà carico di liberare la Terra dalla notte eterna immergendosi nelle pagine oscure del leggendario – e immensamente pericoloso – Darkhold!

This May, the most promising magic users seek out the Darkhold in #MarvelComics’ ‘Strange Academy: Blood Hunt.’ Read more now: https://t.co/ugKgZX0u8w pic.twitter.com/LfR7nf2hVj — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024

L’assalto dei vampiri di Blood Hunt non conosce limiti, arrivando fino a New Orleans, Louisiana, sede della Strange Academy! Doyle Dormammu, Zoe Laveau, Shaylee Moonpeddle, Germán Aguilar e Toth vengono coinvolti in un’avventura che li porterà in giro per l’Universo Marvel e proprio al centro dell’azione di Blood Hunt! La loro missione: trovare l’antico Darkhold e lanciare l’incantesimo che distruggerà tutti i vampiri. C’è solo un problema… Agatha Harkness ha arbitrariamente trasformato il Darkhold in un bambino in Contest of Chaos dello scorso anno!

Daniel José Older, che finora per il Marvel Universe aveva scritto solo storie brevi per Marvel’s Voices, ha dichiarato:

“Come grande fan dell’incredibile lavoro di Skottie Young e Humberto Ramos, sono stato oltremodo onorato di potermi tuffare nel mondo di Strange Academy! E quale modo migliore per farlo se non in questo epico evento crossover? Il sogno di uno scrittore di fumetti diventa realtà. Ho trascorso le ultime due settimane passeggiando per la mia città natale, New Orleans, sognando avventure emozionanti per questi ragazzi, e non vedo l’ora di vederle prendere vita nella brillante arte di Luigi Zagaria”.

Proprio Zagaria si è a sua volta proclamato un grande fan della serie:

“Sono un grande fan di Strange Academy. Mi ha attratto subito dal primo numero e ho amato il lavoro svolto da Skottie Young e Humberto Ramos. Ho già varcato i cancelli dell’accademia l’anno scorso in Midnight Suns, e la possibilità di creare pagine di qualcosa di così nuovo mi entusiasma. Disegnare le varie forme di magia dei ragazzi, ognuna piena di colori, e contrastarle con i toni cupi della storia è stato stimolante, e sapere che questo farà parte di un crossover che coinvolgerà l’intero Universo Marvel mi eccita”.