Anche gli Avengers in soccorso degli X-Men in Fall of the House of X

Fall of the House of X, la saga che insieme a Rise of the Powers of X chiude l’era krakoana degli X-Men, coinvolgerà direttamente anche gli Avengers nelle fasi finali.

Tra i titoli mutanti annunciati per aprile, infatti, compaiono anche due numeri della serie regolare Avengers di Jed MacKay, mentre la sinossi per X-Men #33 anticipa la resistenza degli X-Men contro Orchis chiamando a raccolta tutti gli alleati rimasti dei mutanti.

Greg Capullo disegna la nuova serie di Wolverine

The Avengers assemble for the ‘Fall of the House of X,’ Magneto returns, and more in April’s X-titles. See all 10 covers and story descriptions here, all part of the finale of the X-Men’s Krakoa era: https://t.co/STSncFVtCU pic.twitter.com/Ij35dMyrHu — Marvel Entertainment (@Marvel) January 17, 2024

In realtà è da prima di Fall of X che quantomeno la serie regolare Invincible Iron Man è coinvolta nelle questioni mutanti: la tecnologia Stark, finita in mano del mutantofobo Feilong, è infatti alla base delle nuove Sentinelle utilizzate da Orchis per dare la caccia a tutti i mutanti rimasti sul pianeta. Tony Stark è stato quindi uno dei principali alleati degli X-Men, anche attraverso il suo matrimonio (solamente di facciata?) con Emma Frost.

In occasione della fase finale della saga, farà il suo debutto infatti, anche sulle pagine di Avengers, la nuovissima armatura Mark 72 di Iron Man, realizzata con il rarissimo metallo scoperto dagli X-Men, il Mysterium.

In alcune storie apparse su Marvel Unlimited era stato esplicitamente detto da Captain Marvel che Iron Man aveva chiesto agli Avengers di attendere il momento giusto per affrontare Orchis: a quanto pare quel momento è arrivato dato che Avengers #12 e #13 sono indicato come veri e propri tie-in di Fall of the House of X e vedono in copertina gli eroi più potenti della Terra fronteggiare le Sentinelle Stark.

Nel frattempo continuano anche le altre miniserie collaterali alla trama, ovvero Resurrection of Magneto, Cable, X-Men Forever e Dead X-Men, prima della conclusione prevista per maggio.

A maggio poi gli Avengers non avranno un attimo di respiro perché passeranno dalla minaccia di Orchis a quella dei vampiri, con l’inizio del maxi-evento Blood Hunt che li vedrà in prima linea insieme a Blade, Doctor Strange, Moon Knight e tanti altri.