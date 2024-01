I nuovi Ultimates di Deniz Camp e Juan Frigeri

Tra le storie che saranno presentate nel prossimo Free Comic Book Day, il 4 maggio negli States, vi sarà anche l’anteprima della nuova serie degli Ultimates.

All’interno dell’albo Free Comic Book Day 2024: Amazing Spider-Man & The Ultimate Universe era stata annunciata una storia di Deniz Camp (autore dell’acclamata miniserie mutante Childer of the Vault) e Juan Frigeri (recentemente all’opera su Invincible Iron Man) ambientata all’interno del nuovo Ultimate Universe creato da Jonathan Hickman sulle pagine di Ultimate Invasion e che in questi giorni partirà a pieno ritmo con l’esordio della sua prima serie regolare, Ultimate Spider-Man dello stesso Hickman disegnata da Marco Checchetto.

Oh, hmm, I just noticed that the solicit kind of has an announcement in it.

So I guess I can confirm, I’m writing an ongoing Ultimates series.

Pretty neat. https://t.co/WiGBMbXSpb pic.twitter.com/rKTdmWt6OH

— Deniz Camp (@DenizCamp) January 5, 2024