X-Men Forever, la nuova serie mutante annunciata a Lucca

Tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2023 c’era anche l’editor in Chief della Marvel Comics, C.B. Cebulski, che ha approfittato del palcoscenico lucchese per alcuni annunci inediti, tra cui la nuova miniserie mutante X-MEN FOREVER, che chiuderà le trame della serie incentrata sul Consiglio Silente di Krakoa, IMMORTAL X-MEN.

Fin dal suo inizio nel 2019, l’era di Krakoa è stata piena di speranza, trasformazione e mistero. Mentre le storie finali di quest’epoca audace arrivano in FALL OF THE HOUSE OF X e RISE OF THE POWERS OF X, uno dei principali storyteller di Krakoa, Kieron Gillen, farà squadra con l’artista superstar Luca Maresca per fornire le tanto attese risposte dietro le verità più oscure di Krakoa e porre le basi per la spettacolare rinascita dell’umanità mutante in X-MEN: FOREVER.

X-MEN: FOREVER sarà una miniserie di quattro numeri che verrà lanciata a marzo, in cui Gillen svilupperà i drammatici sviluppi attualmente in corso sulle pagine di IMMORTAL X-MEN, tra cui la ricerca del Dominio, i conflitti interpersonali del Consiglio Silente, la fuga dalla Stanza al Calore Bianco e, naturalmente, l’intervento divino della Fenice! La serie fornirà una visione fondamentale degli eventi sconvolgenti di FALL OF THE HOUSE OF X e RISE OF THE POWERS OF X, mentre viene introdotta una nuova minaccia onnipotente per il genere mutante e gli ultimi segreti di Krakoa diventano cenere!

❌ @kierongillen and @marescaluca unravel the final mysteries of the Krakoa era in ‘X-Men: Forever.’ See @MarkBrooksArt‘s haunting cover now and behold a story of mutant revelation launching in March: https://t.co/7ozCuWwRBs pic.twitter.com/fVbCsVszou — Marvel Entertainment (@Marvel) November 2, 2023

La casa stregata di X! Come si può uccidere un dio digitale? Cosa fare quando la Fenice si sta dissolvendo nel nulla? Sono domande che vi perseguitano dalla fine di IMMORTAL X-MEN. Finalmente, alcune risposte. Ci sono state anche alcune domande che vi hanno perseguitato dall’inizio di IMMORTAL X-MEN. Finalmente arrivano anche le risposte. Ma non quelle che vi aspettavate… Come spiega lo stesso Gillen:

“X-MEN FOREVER è la coda che io e Luca riserviamo a IMMORTAL X-MEN, un requiem per l’era krakoana e in generale una sorta di incendio di tutto il tempo e lo spazio. È la mano manipolatrice nel guanto d’acciaio che è RISE OF THE POWERS OF X. Quando arriverà, vi chiederete cosa diavolo sta succedendo a certi personaggi, e X-MEN FOREVER vi darà tutte le risposte”.