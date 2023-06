Fall of X: la mappa degli attacchi agli X-Men nel mondo

L'attacco di Orchis durante l'Hellfire Gala disperderà i mutanti in giro per il globo ed oltre

La Marvel ha pubblicato un teaser di Fall of X sotto forma di una mappa animata in cui vengono elencati i vari attacchi di Orchis ai mutanti. Ad ogni località inserita sulla mappa (e non, dato che vengono elencati anche luoghi non presenti perché extraterrestri come Vanaheim e il pianeta Marte, ora Arakko) corrisponde una serie regolare legata agli X-Men (X-Men, Immortal X-Men, X-Men Red, Iron Man, Wolverine e X-Force) oppure una delle nuove miniserie che saranno lanciate per l’evento, sulla scia dei drammatici fatti del prossimo Hellfire Gala.

Secondo il memorandum di Orchis che accompagna la mappa di Fall of X, le operazioni del misterioso agente che si è visto in azione su Free Comic Book Day: X-Men/Uncanny Avengers hanno prodotto risultati superiori ai loro modelli di previsione. La mancanza di coordinamento e comunicazione tra i mutanti ha reso il successo della prossima fase dei piani di Orchis più probabile del 31% per porre fine alla minaccia mutante una volta per tutte.

Memorandum to Orchis Command: The X-Men’s #FallOfX scatters mutantkind across the globe and beyond. 📁 Visual transmission attached for your perusal. 🔻 pic.twitter.com/kcnb8wInic — Marvel Entertainment (@Marvel) June 21, 2023

La mappa concentra buona parte dei mutanti a New York, anche se non tutti gli eventi di Fall of X sembrano tragici. Nella Grande Mela infatti assisteremo al matrimonio tra Emma Frost e Tony Stark, in crossover tra X-Men e Iron Man, mentre Nightcrawler a quanto pare si divertirà a vestire i panni dell’eroe assumendo l’identità di Uncanny Spider-Man.

La tragedia invece sembra dietro l’angolo per quanto riguarda Dark X-Men, il team guidato da Madelyne Pryor sorto sulla scia di Dark Web.

Spostandosi di poco, a Washington D.C. vediamo collocato il nuovo team di Uncanny Avengers, che riunisce membri delle passate incarnazioni della Unity Squad come Capitan America (Steve Rogers), Rogue, Deadpool, Quicksilver e nuovi membri come Psylocke e Penance, in una storia che vedrà crescere le tensioni tra umani e mutanti e che vedrà anche la partecipazione del giornalista Ben Urich.

📍 Washington, DC – Uncanny Avengers 📍 Canada – Alpha Flight pic.twitter.com/fFT7G3SYOG — Marvel Entertainment (@Marvel) June 21, 2023

Lo scontro tra umani e mutanti oltrepasserà i confini degli Stati Uniti, dato che nella miniserie Alpha Flight vedremo una sorta di scontro fratricida tra i membri del supergruppo umani e quelli mutanti con l’aggiunta di Fang, il figlio di Wolverine.

Lo stesso Wolverine invece sarà in giro per gli Stati Uniti, partendo dal crossover con Ghost Rider che avrà luogo in Utah per poi incrociare il cammino con Hulk, recentemente rilanciato nella sua nuova serie dai toni horror.

📍 Antarctica – Astonishing Iceman 📍 Krakoa – Immortal X-Men pic.twitter.com/o5P3RXpFqp — Marvel Entertainment (@Marvel) June 21, 2023

In Sudamerica, in Ecuador per la precisione, si ripresenterà la minaccia dei Figli della Cripta, e saranno i due viaggiatori temporali degli X-Men, Cable ed Alfiere, un tempo nemici giurati, a tentare di mettervi fine in Childern of the Vault.

L’Uomo Ghiaccio invece a quanto pare sarà residente in Antartide, ma già nel secondo numero della sua miniserie Astonishing Iceman dovrà fare ritorno nella sua cittadina natale di Floral Park, vicino a New York, per combattere gli Elementi del Destino.

Ma in tutto questo cosa ne è stato di Krakoa? Potremmo continuare a leggere gli eventi relativi all’isola senziente patria adottiva dei mutanti sulle pagine di Immortal X-Men, ma le poche informazioni sulla serie dipingono uno scenario catastrofico.

Su Arakko, il pianeta precedentemente conosciuto come Marte, la Confraternita di Tempesta è impegnata nella Genesis War, che vede tornare in scena la moglie di Apocalisse ex sovrana dei mutanti di Arakko sulle pagine di X-Men Red, mentre Magik, i cui poteri saranno fuori controllo dopo l’Hellfire Gala, viaggerà a Vanaheim insieme ad un gruppo di Nuovi Mutanti nella miniserie Realm of X.

Briefing concluded. Extrapolated data can be found here. 🏵️ ORCHIS EYES ONLY: https://t.co/19VITOVIzT — Marvel Entertainment (@Marvel) June 21, 2023

Non sono le sole serie che sono posizionate al di fuori della mappa di Fall of X: la posizione di X-Force, che al momento è guidata da Colosso, segretamente un traditore controllato dalla Russia, è censurata, mentre è ignota la posizione di Jean Grey, protagonista di una miniserie che oscilla tra presente e passato scritta da Louise Simonson e disegnata da Bernard Chang.