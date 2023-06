Licantropus e Elsa Bloodstone ritornano per Halloween

Jack Russell, l’originale Licantropus, torna in un’altra avventura da urlo insieme alla cacciatrice di mostri (e sua ex ragazza) Elsa Bloodstone.

Il tormentato eroe Marvel ha conquistato l’immaginazione dei fan nello speciale dei Marvel Studios Licantropus (Werewolf By Night) su Disney+ lo scorso anno, e ora vedrà nuovamente sorgere la luna sulla sua prossima saga a fumetti, giusto in tempo per Halloween!

Scritto da Derek Landy e disegnato da Fran Galán, WEREWOLF BY NIGHT #1 sarà un one-shot oversize che riunirà Licantropus con Elsa Bloodstone. Alcune sezioni di questa elegante epopea soprannaturale saranno presentate in bianco e nero, riflettendo gli stati d’animo contrastanti e le tecniche di caccia uniche della coppia, e richiamando così anche lo speciale televisivo girato con la stessa tecnica.

Werewolf by Night and Elsa Bloodstone form an unholy alliance in ‘Werewolf by Night’ #1, arriving this September. Read more now 🐺 ➡️ https://t.co/lxvgTSi2xX pic.twitter.com/wjbDgcvUPv — Marvel Entertainment (@Marvel) June 21, 2023

Nelle ombre della notte in bianco e nero, Jack Russell corre per fermare il sacrificio di una giovane ragazza per mano dei mostri. Elsa Bloodstone, in tutta la sua colorata gloria di cacciatrice di mostri, non è lontana. Ma riusciranno a mettere da parte le loro differenze abbastanza a lungo da salvare la situazione? E come potrebbe essere una tale collaborazione?

Negli ultimi tempi abbiamo conosciuto un secondo Licantropus nell’universo Marvel, il nativo americano Jake Gomez, protagonista di una miniserie scritta da Taboo dei Black Eyed Peas e comparso anche nello speciale di Halloween dell’anno scorso, Crypt of Shadows, in cui incontrava Moon Knight. In quello stesso speciale abbiamo letto l’ultima apparizione di Elsa Bloodstone, in una storia in cui aiutava la Torcia Umana a trovare la cura per una mostruosa trasformazione che aveva colpito Spider-Man.