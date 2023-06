Kraven – Il Cacciatore: trailer e poster del nuovo film Sony

Sony Pictures ha diffuso il primo trailer di Kraven – Il Cacciatore, il film dedicato al nemico di Spider-Man interpretato da Aaron Taylor Johnson.

Il trailer si apre con il personaggio che dà sfoggio delle sue abilità per le strade di Londra (sequenze che erano circolate già tempo fa), per poi vedere una versione più giovane del personaggio di Johnson, che viene attaccato da un leone durante una battuta di caccia. L’esperienza gli conferisce abilità potenziate che mette in atto per eliminare il male, come dice lui stesso. Questo comporta staccare un naso a morsi, rompere la testa di un uomo con una trappola per orsi e il lancio di un dardo da balestra attraverso il petto di un altro uomo, oltre ad altri attacchi particolarmente inventivi.

Nel trailer compaiono anche Russell Crowe nel ruolo del padre di Kraven il Cacciatore, Ariana DeBose nel ruolo di Calypso e Alessandro Nivola nel ruolo di Rhino.

Once you’re on his list, there’s only one way off. Aaron Taylor-Johnson is #KravenTheHunter – watch the red band trailer now. The hunt is on exclusively in movie theaters October. pic.twitter.com/sHPCEzSd04 — Kraven The Hunter (@KravenTheMovie) June 19, 2023

Non appaiono riferimenti a Spider-Man o ad altri personaggi, anche se per un istante il personaggio viene circondato da grossi ragni, anche se il film fa comunque parte nell’universo Marvel della Sony (basato sui personaggi legati a Spider-Man), che comprende altri film come Venom, Venom: La Furia di Carnage, Morbius, e i prossimi Madame Web, El Muerto con Bad Bunny e Venom 3.

Oltre al trailer è stato diffuso il primo poster ufficiale, che riprende un’illustrazione di Marco Checchetto e offre lo sguardo migliore su quello che dovrebbe essere il look definitivo di Kraven.