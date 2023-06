Siete cordialmente invitati al matrimonio tra Tony Stark ed Emma Frost

Un articolo di IGN ha rivelato in anteprima esclusiva le copertine di X-MEN #26 e INVINCIBLE IRON MAN #10, che presentano il tanto atteso matrimonio tra Emma Frost e Tony Stark.

Entrambi i numeri, in uscita a settembre, formano un ulteriore crossover tra le due serie nel panorama di Fall of X. Scritti entrambi da Gerry Duggan saranno disegnati da Stefano Caselli (X-MEN #26) e Juan Frigeri (INVINCIBLE IRON MAN #10), oltre oltre a vantare due splendide copertine connesse di Lucas Werneck.

You are cordially invited to the wedding of Anthony Edward Stark and Emma Grace Frost. 💍 Attire is Hellfire formal. Orchis raid to follow.

Save the date — the ‘X-Men’ #26 and ‘Invincible Iron Man’ #10 crossover hits shelves this September! Read more: https://t.co/nZc9lpYXYz pic.twitter.com/L58IQ8NFM4

— Marvel Entertainment (@Marvel) June 19, 2023