Kraven il Cacciatore – iniziate le riprese del Film! Ecco le prime foto e i video dal Set!

Dato il successo di Venom, quantomeno al botteghino, la Sony Pictures sta lavorando al suo universo basato sui personaggi di Spider-Man. Tra questi progetti c’è anche uno per una pellicola dedicata a Kraven il Cacciatore, entrato in sviluppo a inizio 2018 con il regista J.C. Chandor (A Most Violent Year, Triple Frontier) che si trova in trattative per dirigere il Film, affidato allo sceneggiatore Richard Wenk (The Equalizer). La Sony Pictures ha scelto Aaron Taylor-Johnson per interpretare Kraven il Cacciatore nel prossimo Film solista dello studio incentrato sul cattivo di Spider-Man. Taylor-Johnson avrebbe firmato anche per interpretare il personaggio in diversi Film in uscita con Sony. Il Film dovrebbe uscire nelle sale americane il 13 Gennaio 2023.