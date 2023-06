Ant-Man and the Wasp Quantumania: dettagli dell’uscita home video

Ora anche in home video Ant-Man and the Wasp Quantumania il primo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe con le star Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bill Murray, Michelle Pfeiffer e il premio Oscar Michael Douglas. Il terzo capitolo della saga diretto da Peyton Reed è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K e una Steelbook da collezione sempre in 4K. Tutte le edizioni sono arricchite da una card esclusiva, mentre quelle in Blu-ray, 4K e Steelbook 4K contengono anche tantissimi extra.

Ant-Man and the Wasp Quantumania di Peyton Reed è disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e una Steelbook da collezione sempre in 4K. Tutte le edizioni sono arricchite da una card esclusiva, mentre solo quelle in Blu-ray, 4K e Steelbook 4K contengono anche tantissimi contenuti extra. Qui sopra trovate le foto delle varie edizioni con la relativa card.

Tra i contenuti speciali extra solo per le edizioni in Blu-ray e 4K Ultra HD: Tutto in famiglia; Formidabili nemici; Gag Reel; Commento audio; Scene eliminate.

Il primo film del 2023 del Marvel Cinematic Universe vede nel cast le star Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bill Murray, Michelle Pfeiffer e il premio Oscar Michael Douglas. Dopo le epiche vicende di Avengers Endgame, Paul Rudd (Scott Lang) torna a vestire i panni di Ant-Man insieme a Evangeline Lilly (Hope Van Dyne): insieme con le loro famiglie esplorano il Regno Quantico interagendo con strane nuove creature e intraprendendo un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che credevano possibile. Qui trovate la nostra recensione del film.

L’edizione Eagle Pictures home video è quindi ricca e per tutti i palati. Qui la presentazione da parte di regista e cast. Ricordiamo che il film è disponibile anche in streaming su Disney Plus. Il Marvel Cinematic Universe continua con le prossime uscite presto disponibili.