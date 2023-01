Il nuovo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nella notte italiana tra il 9 e il 10 gennaio negli Stati Uniti è stato diffuso un nuovo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe che segna il terzo capitolo della avventure dei microscopici eroi e un tassello fondamentale della nuova Multiverse Saga.

Il nuovo trailer, trasmesso in occasione della partita di football NCAA tra Georgia Bulldogs e Texas Christian University Horned Frogs, presenta toni molto più seri e drammatici rispetto a quello diffuso ai primi di novembre: vediamo infatti Ant-Man (Paul Rudd) fronteggiare direttamente Kang il Conquistatore, il villain interpretato da Jonathan Majors che dopo Quantumania diventerà la minaccia principale dei prossimi film MCU, fino ad Avengers: The Kang Dinasty e Avengers: Secret Wars.

Non a caso la tagline diffusa anche attraverso i nuovi poster di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è “Witness the begininning of a new dinasty“, ovvero “Assisti alla nascita di una nuova dinastia“. Si tratta di un riferimento al titolo del prossimo film degli Avengers, certo, ma forse anche un sottile riferimento alla nascita degli Young Avengers.

In questo film infatti Cassie Lang (che da questo film in avanti verrà interpretata da Kathryn Newton) indosserà le vesti di supereroina come il padre Scott. Nei fumetti Cassie è stata una dei primi membri della formazione degli Young Avengers con il nome di Stature, per poi adottare l’identità di Stinger. Nel corso di varie produzioni Marvel degli ultimi anni abbiamo assistito all’arrivo sulla scena di numerosi personaggi che possono dare vita alla formazione giovanile degli Avengers, da quelli che hanno avuto più clamore come America Chavez (Xochtil Gomez) e Ms. Marvel (Iman Vellani) fino a quelli più “nascosti” come Eli Bradley, Patriot (Elijah Richardson) o il nuovo Falcon Joaqin Torres (interpretato da Danny Ramirez), apparsi entrambi in The Falcon and the Winter Soldier), senza contare la prospettiva di incontrare versioni ulteriormente cresciute dei gemelli Billy e Tommy Maximoff, ovvero Wiccan e Speed, introdotti in WandaVision.

Nel corso del trailer vediamo apparire brevemente anche il classico villain Marvel MODOK, qui in una versione che dovrebbe discostarsi a livello narrativo da quella dei fumetti o della recente serie d’animazione per adulti: dovrebbe essere interpretato da Corey Stoll, che nel primo Ant-Man era il villain Darren Cross, Yellowjacket.