Patton Oswalt reagisce alla cancellazione di MODOK

Com’era prevedibile, la settimana scorsa Hulu ha annunciato la cancellazione della serie animata per adulti in stop-motion Marvel’s MODOK, creata da Patton Oswalt e Jordan Blum, uno degli ultimi prodotti della defunta divisione Marvel Television, ormai assorbita dai Marvel Studios.

Patton Oswalt, co-creatore e doppiatore della serie animata diffusa negli Stati Uniti da Hulu Marvel’s MODOK (e disponibile in Italia su Disney+), ha parlato della recente cancellazione dello show.

*sigh* oh well Got to work with the best writers, a dream voice cast, and @Marvel let us run amok in their toy box. Another great experience. Forward! https://t.co/TjOMuQ1Kfr — Patton Oswalt (@pattonoswalt) May 13, 2022

“*sigh* vabbè”, ha scritto Oswalt su Twitter. “Ho lavorato con i migliori scrittori, un cast di voci da sogno e [Marvel] ci ha lasciato divertire con la loro scatola dei giocattoli. Un’altra grande esperienza. Avanti!”

Basato sull’omonimo personaggio Marvel Comics creato da Stan Lee e Jack Kirby, MODOK è stato creato per Hulu da Oswalt e Jordan Blum. La serie vede anche Oswalt nel ruolo della voce dell’omonimo organismo mentale progettato solo per uccidere (Mental Organism Designed Only fo Killing), che si destreggia tra l’essere un supercriminale e la sua travagliata vita familiare.

La prima stagione di MODOK, composta da 10 era stata rilasciata su Hulu e Disney+ a partire dal 21 maggio 2021, ricevendo un’accoglienza prevalentemente positiva. Purtroppo la serie, che spaziava attraverso vari divertenti riferimenti al Marvel Universe e oltre, si concludeva con un cliffhanger destinato a rimanere per sempre in sospeso.

Patton Oswalt comunque resterà nell’orbita Marvel anche dopo MODOK: dopo aver interpretato i vari gemelli Koenig nella serie Agents Of SHIELD, ha prestato anche il volto al personaggio di Pip il Troll nella scena dopo i titoli di coda nel film Eternals, lasciando presupporre un suo prossimo ritorno nello stesso ruolo. Gira voce poi che il personaggio di MODOK dovrebbe poi esordire anche nel Marvel Cinematic Universe, anche se in una versione differente e non interpretato da Oswalt, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Acquista la miniatura Marvel Crisis Protocol MODOK