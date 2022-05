Marvel’s M.O.D.O.K. – Hulu cancella la serie animata dopo la prima Stagione!

Come sappiamo Marvel Television è stata “assorbita” da parte dei Marvel Studios. Ma dopo la sua chiusura negli ultimi mesi Marvel Television ha continuato a sviluppare Marvel’s M.O.D.O.K., la serie animata per adulti in stop-motion incentrata su uno dei villain più bizzarri dei fumetti di Marvel Comics, uscita su Hulu lo scorso anno, e su Disney+ in Italia.

Variety ha annunciato che Hulu ha cancellato la Serie Animata Marvel’s M.O.D.O.K. dopo una sola stagione. La serie con protagonista Patton Oswalt era uno dei due spettacoli animati su Hulu sotto la divisione di Marvel Television di Jeph Loeb, ora chiusa, che è stata rilevata dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Infatti Il rilevamento della divisione televisiva di Jeph Loeb da parte dello studio di Kevin Feige, tuttavia, ha scombussolato i piani originali portando alla cancellazione di Marvel’s Howard the Duck e di Marvel’s Tigra & Dazzler prima che entrassero in produzione. Allo stato attuale Hit-Monkey non è ancora stata cancellata ma è con molta probabilità l’annuncio arriverà prossimamente.

Questo spettacolo era uno dei pochi in produzione che non era collegato all’MCU.

Marvel’s M.O.D.O.K. – I dettagli della Serie Animata.

Marvel’s M.O.D.O.K., è stata creata e scritta da Jordan Blum e Patton Oswalt, vede nel cast lo stesso Patton Oswalt (Agents of S.H.I.E.L.D.) come M.O.D.O.K., Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs) nei panni di Monica Rappaccini, Ben Schwartz (House of Lies) interpreta Lou, Aimee Garcia (Lucifer) come Jodie, Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) come Melissa, Beck Bennet (Saturday Night Live, Bill & Ted Face The Music) come Austin Van Der Sleet e Jon Daly (The Kroll Show, Curb Your Enthusiasm) come il Super Adattoide.

Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb fungeranno da produttori esecutivi.

Acquista l’Action Figure di M.O.D.O.K. della Eaglemoss.