Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – Elizabeth Olsen parla del futuro di Wanda nell’MCU

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

Durantee un’intervista promozionale con Collider, Elizabeth Olsen ha parlato del suo ruolo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e del futuro di Wanda Maximoff nell’Universo Cinematografico Marvel. La Olsen ha aperto la porta ad altre potenziali apparizioni del suo personaggio nell’MCU:

“Estendo il contratto ogni volta che (i Marvel Studios) vogliono che faccia un Film. [ride] Ne firmai uno molto breve all’inizio, quindi ogni cosa che mi riguarda cambia costantemente ma no, non penso che nemmeno questa sia la fine.”

Nel momento in cui le è stato fatto notare che Wanda è uno dei personaggi più popolari del Marvel Cinematic Universe e che è difficile immaginare un suo allontanamento dal franchise, l’attrice ha quindi dichiarato:

“Non so in quale veste potrei tornare. Sarei tutta (si tocca la faccia)… Non saprei come farlo… Non voglio spoilerare nulla.”

Ecco anche il video intero dell’intervista. Buona Visione:

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

Recupera Doctor Strange in Blu-Ray.