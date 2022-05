Ms. Marvel – Farhan Akhtar farà parte del cast della Serie TV com e Guest Star!

Nel giorno dell’Investor Day a Dicembre 2020, il presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment Kevin Feige ha confermato che l’attrice Iman Vellani sarà la protagonista di Ms. Marvel, la Serie TV debutterà il prossimo 8 Giugno sulla piattaforma di streaming Disney+.

Deadline ha riportato che Farhan Akhtar fa parte del cast di Ms. Marvel prodotta dai Marvel Studios. Il ruolo di Akhtar è ancora tenuto nascosto, ma il sito ha affermato che il ruolo dell’attore è in veste di guest star.

Farhan Akhtar è un attore, regista, sceneggiatore, cantante, produttore e presentatore televisivo indianoappartenente ad una delle famiglie di cineasti più importanti di Bollywood essendo figlio degli sceneggiatori Javed Akhtar e Honey Irani. Ha diretto film come Dil Chahta Hai (2001), Lakshya (2004) e Don – The Chase Begins Again (2006) e recitato in Rock On!! (2008) e Bhaag Milkha Bhaag (2013). L’attore ha anche una partnership pluriennale con Netflix tramite la sua Excel Entertainment e quella di Ritesh Sidhawin, che ha sede a Mumbai.

Ms. Marvel – di cosa tratta la Serie TV?

Al momento non abbiamo particolari anticipazioni sulla trama della serie. Però possiamo analizzarne il personaggio, grazie alla sua storia nei fumetti.

Come sappiamo nei fumetti Carol Danvers è stata la prima Ms. Marvel, poi diventata Captain Marvel. La serie TV parlerà di Kamala Khan, che ha esordito in Captain Marvel #17, uscito nel 2013. La protagonista è una ragazza di sedici anni di origini pakistane che vive in New Jersey. In modo accidentale ottiene il potere della superelasticità dopo una festa, quando le viene offerto un bicchiere di vodka. La ragazza fuggirà lontano ed entrerà in contatto con le Nebbie Terrigene, che la faranno diventare un’inumana con superpoteri.

Nel cast Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel), Matt Lintz (Bruno Carrelli), Yasmeen Fletcher (Nakia Bahadir), Saagar Shaikh (Aamir Khan), Zenobia Shroff (Muneeba Khan), Laurel Marsden (Zoe Zimmer), Aramis Knight (Kareem/Red Dagger), Rish Shah (Kamran), Laith Nakli (Sceicco Abdullah). Il resto del cast include Alysia Reiner, Mohan Kapur, Azher Usman, Travina Springer, Anjali Bhimani, Nimra Bucha, Farhan Akhtar, Alyy Khan e Samina Ahmed.

