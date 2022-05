Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il finale spiegato dallo sceneggiatore

Doctor Strange in the Multiverse of Madness presenta un colpo di scena finale (prima dei titoli di coda e delle scene extra) in perfetto stile Sam Raimi, che però oltre lasciare un po’ di inquietudine (anche se nella modalità esagerata e grottesca di Raimi) solleva anche delle domande su cosa sia effettivamente successo e cosa possa significare per il futuro.

Ovviamente, per parlarne in maniera specifica, dovremo fare degli spoiler.

ATTENZIONE: SPOILER SU DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

Negli ultimi istanti del film si sono manifestati gli effetti dell‘immersione di Strange nel Darkhold, con l’apparizione di un Terzo Occhio sulla fronte, identico a quello che il Sinistro Strange dell’universo distrutto dall’Incursione aveva manifestato dopo l’utilizzo del Libro dei Dannati.

In una chiacchierata con Rolling Stone, lo sceneggiatore Michael Waldron ha sottolineato che a quel punto il film avrebbe “avuto un lieto fine”, più del previsto per un film “in cui accadono un sacco di brutte cose”.

Facendo riferimento alla frase “Il conto deve essere pagato” del barone Mordo nell’originale Doctor Strange, oltre al fatto che Wong ricordava a Strange le sue azioni pericolose nel nuovo film, Waldron voleva assicurarsi che il film avesse delle conseguenze e allo stesso tempo rendere omaggio al finale dei film horror classici:

“Mi sentivo come se avessimo un lieto fine. Eravamo tipo, ‘Accidenti, sai, per un film in cui accadono molte cose brutte, abbiamo avuto una specie di lieto fine qui.’ Abbiamo davvero concluso e non sembrava giusto. Abbiamo continuato a pensare a ciò che Mordo aveva minacciato a Strange nel primo film: “Il conto deve essere pagato”. È come dice Wong: “Possedevi il tuo stesso cadavere”. Ad esempio, questo ragazzo affronterà mai delle conseguenze? E sembrava un grande rimando ai film horror in cui c’è quella svolta finale”.

Waldron ha discusso della transizione di Strange a questa nuova forma con Screen Rant, sollevando l’idea di Strange che “abbraccia quell’oscurità” dopo aver letto il Darkhold e aver eseguito i suoi incantesimi. Inoltre pone molte altre domande sul suo nuovo percorso insieme a Clea (Charlize Theron) mentre si dirige verso la Dimensione Oscura: