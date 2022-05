Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – ecco un video dal set del personaggio che appare nella Post Credit

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness è uscito nelle sale italiane lo scorso 4 Maggio 2022.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DAL FILM!

L’attrice Charlize Theron ha pubblicato un nuovo video su Twitter che mostra l’aspetto del suo nuovo personaggio, Clea, visto alla fine di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dopo le Post Credit .

Ecco il video:

Sneaky peaky BTS pic.twitter.com/w252Cx6w7U — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) May 13, 2022

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – il Film

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

