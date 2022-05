Kevin Feige spiega il cambiamento dei poteri di Ms Marvel

Kevin Feige ha parlato dalle colonne di Empire a proposito dei differenti poteri che il personaggio di Kamala Khan avrà nella serie Disney+ Ms Marvel, rispetto alla sua controparte a fumetti.

Apparsa per la prima volta in All-New Marvel NOW! Point One nel 2014 (anche se è stato poi rivelato che era un personaggio apparso, senza essere nominato, in Captain Marvel #14 dell’anno precedente), Kamala Khan è una ragazzina del New Jersey, in possesso del gene inumano che è stato attivato dopo la diffusione delle nebbie terrigene avvenuta durante la saga Infinity.

Come narrato nei primi numeri della sua serie personale Ms Marvel, Kamala ha acquisito dei poteri polimorfici, ovvero la capacità di alterare la sua massa, ingrandendo o rimpicciolendo parti del suo corpo.

Come visto nei vari trailer, nella serie Disney+ Ms Marvel avrà dei poteri differenti, di natura energetica, e Kevin Feige spiega così la questione:

Adattiamo i fumetti; non è una trasposizione esatta. [Kamala] è nata in un momento molto specifico all’interno della continuity dei fumetti. Ora sta esordendo in un momento molto specifico all’interno della continuity MCU. E queste due cose non combaciavano. […] È interessata a scoprire: ‘Fantastico, significa che sono un’Asgardiana? Sono stato colpita dai raggi gamma?’ No, apparentemente non è nessuna di queste cose. È legato al suo passato e alla sua eredità e lignaggio.

D’altra parte, se Agents of SHIELD e Inhumans sono considerati parte della continuity del Marvel Cinematic Universe, l’emergere dei poteri derivati dai cristalli terrigeni negli inumani latenti sarebbe dovuto avvenire molti anni fa, nel 2015. Per ambientare la storia nel “presente” del Marvel Cinematic Universe, il 2025, hanno dovuto trovare un’altra fonte dei suoi poteri.

Quello che impareremo da dove provengono questi poteri e come si manifestano è specifico dell’MCU. Riconoscerete fantastiche splash-page dei fumetti in alcune delle nostre sequenze d’azione. Se volete mani e braccia grandi e giganti, beh, sono qui nello spirito, se non in modalità elastica e di tipo plastico.

Evidentemente, con la futura introduzione di Mr. Fantastic in Fantastic Four, hanno deciso di evitare di dare a Kamala dei poteri troppo simili a quelli di Reed Richards, ed ecco spiegato il perché Kevin Feige ha deciso di orientarsi verso un’altra tipologia di poteri.

L’utilizzo dei manufatti di origine kree (che ricordano molto le bande quantiche di Quasar nei fumetti) permette poi di legare il personaggio di Ms Marvel a Captain Marvel, preparando così la sua apparizione in The Marvels a fianco di Carol Danvers e Monica Rambeau. Infatti lo stesso Kevin Feige afferma che i poteri di Ms Marvel: