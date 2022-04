The Marvels – il Film è stato posticiapto a Luglio 2023!

The Marvels è stato posticipato al 28 luglio 2023.

I Marvel Studios come ben sappiamo oramai hanno programmato i loro progetti con anni di anticipo. Anche con la pandemia mondiale di mezzo che ha ritardato tutto di un anno, abbiamo ancora molto da aspettarci. Durante l’Investors Day della Disney, abbiamo dato un’occhiata al futuro dell’MCU. Hanno annunciato vari film e serie tv targati Disney+.

Variety ha annunciato che uno dei prossimi Film dei Marvel Studios: The Marvels è stato posticipato a Luglio 2023 scambiando la data con Ant-Man and the Wasp: Quantumania!

Il Cinecomic uscirà ora il 28 Luglio 2023, mentre il threequel di Ant-Man con Paul Rudd arriverà il 17 Febbraio 2023. Il rapporto afferma anche che la decisione è stata presa a causa del fatto che Quantumania ha terminato la produzione, mentre The Marvels sono rimaste delle riprese aggiuntive.

