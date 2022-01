The Marvels – Laura Karpman (What If…?) sarà la compositrice del Film!

La compositrice Laura Karpman (What If…?) lavorerà alla colonna sonora originale di The Marvels di Nia DaCosta.

I Marvel Studios come ben sappiamo oramai hanno programmato i loro progetti con anni di anticipo. Anche con la pandemia mondiale di mezzo che ha ritardato tutto di un anno, abbiamo ancora molto da aspettarci. Durante l’Investors Day della Disney, abbiamo dato un’occhiata al futuro dell’MCU. Hanno annunciato vari film e serie tv targati Disney+.

Variety ha confermato che la compositrice Laura Karpman scriverà la colonna sonora originale per The Marvels in uscita nel 2023.

Questo segna il secondo progetto MCU per la Karpman dopo aver lavorato per la prima volta sulla musica della serie animata What If…? (Che tornerà anche nella Stagione 2) su Disney+, andando a sostituire la prima scelta dei Marvel Studios Pinar Toprak per la colonna sonora di Captain Marvel 2.

Tra i lavori della compositrice occorre ricordare la serie HBO Lovecraft Country e L.A.’s Finest. Karpman, inoltre, è la co-fondatrice della Alliance for Women Film Composers ed è stata candidata quattro volte agli Emmy Awards per il suo lavoro su Masters of Science, Odyssey 5 e sulla serie documentaristica Why We Hate.

