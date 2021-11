The Marvels – prima immagine dal Set del nuovo costume di Ms. Marvel!

I Marvel Studios come ben sappiamo oramai hanno programmato i loro progetti con anni di anticipo. Anche con la pandemia mondiale di mezzo che ha ritardato tutto di un anno, abbiamo ancora molto da aspettarci. Durante l’Investors Day della Disney, abbiamo dato un’occhiata al futuro dell’MCU. Hanno annunciato vari film e serie tv targati Disney+.

Un utente di Twitter ha condiviso cinque immagini trapelate dal set di The Marvels dei Marvel Studios, che attualmente debutterà nei cinema il 17 Febbraio 2023. Queste immagini ci permettono di dare uno sguardo al nuovo costume che Kamala Khan indosserà nel Film ispirato a quello indossato dal personaggio nella serie a fumetti Magnificent Ms. Marvel di Saladin Ahmed e Minkyu Jung.

BREAKING: The first set photo from #TheMarvels has surfaced online – showing Iman Vellani suited up as Ms. Marvel! pic.twitter.com/z9z2C9TpDu

— The Marvels News (@marvelsupdates) November 26, 2021